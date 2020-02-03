يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تطبيع العلاقات مع السودان، في ظل سيطرة العسكريين على مجلس السيادة السوداني، حيث لفتت تقارير صحافية إلى أن خطوة نتنياهو تهدف إلى فتح أجواء السودان أمام الرحلات الإسرائيلية، وحل أزمة طالبي اللجوء، مقابل التوسط في تحسين العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.

وبينما أعلن نتنياهو في وقت سابق اليوم، عن اجتماعه برئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، مشيرًا إلى سلسة من الإجراءات تمهيدا لتطبيع العلاقات بين الجانبين، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أن "لا علم لها بأي لقاء قد يكون جمع البرهان ونتنياهو"، في تصريحات لقناة "الجزيرة".

في المقابل، كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن اللقاء الذي جمع بين البرهان ونتنياهو استمر نحو ساعتين، وأوضح أن "الطرفين ناقشا إمكانية السماح للطائرات الإسرائيلية التحليق في الأجواء السودانية وذلك لتقصير مدة الرحلات إلى أميركا الجنوبية".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي (لم تحدده) قوله إن الاتصالات مع السودان بدأت منذ نحو، حيث تسعى السودان إلى وساطة إسرائيلة لـ"لفتح أبواب" إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمام السودان، بما في ذلك إقناع الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي عقوبة أثرت عميقا في اقتصاد البلاد وسمعتها السياسية.

ووفقًا للمراسل السياسي للقناة، فإن نتنياهو طرح هذه المسألة أمام بومبيو خلال لقائهما في واشنطن في الأسبوع الماضي، الأمر الذي حرّك المياه الراكدة في هذا المستنقع، حيث دعا بومبيو، بالأمس، البرهان، لزيارة العاصمة الأميركية واشنطن، الأسبوع المقبل.

وعلى صلة، نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أن "التعاون (الذي أشار إليه بيان نتنياهو) بين البلدين من المرجح أن يؤثر على الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل عبر الأجواء السودانية". وزعم المصدر أن "هناك توجه عام لدول إسلامية وعربية وأفريقية بالتقرب من إسرائيل".

ولمّح مقربون من نتنياهو، بحسب "هآرتس"، إلى أن "إقامة علاقات رسمية مع السودان من شأنه أن يساعد إسرائيل في ترحيل طالبي اللجوء السودانيين المقيمين في إسرائيل". ووفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجد حوالي سبعة آلاف طالب لجوء سوداني في إسرائيل.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بموقه "تويتر"، قال نتنياهو إنه اتفق مع البرهان، على "بدء تعاون يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، وذلك خلال اجتماعهما في عنتيبي، بدعوة من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وذكر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان رسمي، أن "نتنياهو يعتقد أن السودان يمضي في اتجاه جديد وإيجابي، وقد عبر رئيس الحكومة (نتنياهو) عن رأيه هذا لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو"، وتابع: "يريد البرهان مساعدة بلاده في القيام بعملية تحديث من خلال إخراجها من العزلة ووضعها على خارطة العالم".

في وقت سابق، اليوم، ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي مسؤولين سودانيين خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك بالتزامن مع تقارير صحافية سودانية أشارت إلى أن البرهان يزور العاصمة الأوغندية خلال تواجد نتنياهو، في زيارة غير معلنة.

وأفادت صحيفة "سودان تربيون"، بأن البرهان غادر إلى كمبالا دون إعلان رسمي، وسط غموض يحيط بتوقيت الزيارة التي تتزامن مع وصول نتنياهو.

فيما قالت صحيفة" الانتباهة" السودانية على موقعها الإلكتروني: "تزامن وصول نتنياهو مع هبوط طائرة رئيس مجلس السيادة لإجراء مباحثات مع نظيره الأوغندي حول القضايا المشتركة الإقليمية في زيارة غير معلنة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصدر مرافق لنتنياهو خلال زيارته إلى أوغندا، أن الأخير يقول إنه "سيعلن قريبًا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية (لم يحددها)".

هذا ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، أن "لقاء نتنياهو والبرهان يمكن أن يقود لمرور الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق السودان".

وأضاف المصدر إن نتنياهو كان قد صرح بعد استئناف العلاقات مع تشاد في كانون الثاني/ يناير 2019، بأنه يسعى لإقناع السودان وتشاد بالسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق عبر أفريقيا إلى البرازيل، وهو المسار الذي سيقلص مدة الرحلات الجوية بنحو 3 ساعات.

وكان نتنياهو قد صرح قبيل مغادرته مطار اللد (بن غوريون) متوجهًا إلى أوغندا، بأن "إسرائيل تعود إلى أفريقيا الكبيرة، وهناك تطور في العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني"، وأضاف: "آمل في نهاية هذا اليوم، أن أعود بأخبار جيدة لإسرائيل"، دون توضيح.