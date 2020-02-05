مصرع شاب سقط عن مأذنة مسجد في نحف

لقي الشاب أمين أكرم عبد الغني، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه إثر سقوطه عن مأذنة مسجد في بلدة نحف بمنطقة الشاغور، فجر اليوم الأربعاء.

واستُدعي طاقم طبي إلى المكان، وأجرى عمليات إنعاش للشاب، لكن كل محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وأقر الطاقم الطبي وفاته في المكان متأثرا بإصابته الحرجة.

هذا، ولم تعرف بعد خلفية الحادثة في حين ساد الحزن والأسى بين أبناء وأصدقاء عائلة الشاب.