  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شاب سقط عن مأذنة مسجد في نحف

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 08:31

مصرع شاب سقط عن مأذنة مسجد في نحف
أمين أكرم عبد الغني
عرب ٤٨/ ربيع سواعد

لقي الشاب أمين أكرم عبد الغني، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه إثر سقوطه عن مأذنة مسجد في بلدة نحف بمنطقة الشاغور، فجر اليوم الأربعاء.

واستُدعي طاقم طبي إلى المكان، وأجرى عمليات إنعاش للشاب، لكن كل محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وأقر الطاقم الطبي وفاته في المكان متأثرا بإصابته الحرجة.

هذا، ولم تعرف بعد خلفية الحادثة في حين ساد الحزن والأسى بين أبناء وأصدقاء عائلة الشاب.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نحف
#وفيات
#الشاغور
#مساجد
#مآذن
#حوادث
#أمين أكرم عبد الغني

حوارات

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها
شلهوب - كيفوركيان: الاحتلال يسرق طفولة الفلسطينيين.. بقتلها

2020-01-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العُليا تنظر في شطب ترشيح النائبة يزبك
العُليا تنظر في شطب ترشيح النائبة يزبك

2020-02-05

حالة الطقس: أجواء مستقرة ومعتدلة
حالة الطقس: أجواء مستقرة ومعتدلة

2020-02-05

انفجار سيارة في حي مأهول بالسكان في قرية جلجولية
انفجار سيارة في حي مأهول بالسكان في قرية جلجولية

2020-02-04

الأكثر قراءة

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

نتنياهو طالب إدارة ترامب بنقل المثلث للدولة الفلسطينية

2020-02-04
مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

مسؤول سوداني: الإمارات نسقت اللقاء بين نتنياهو والبرهان

2020-02-04
مقتل المجندة انسباخر: عرفات ارفاعية ينكر ضلوعه في الجريمة

مقتل المجندة انسباخر: عرفات ارفاعية ينكر ضلوعه في الجريمة

2020-02-04
الاحتلال: إحباط تهريب أسلحة للكوماندوز البحري التابع لحماس

الاحتلال: إحباط تهريب أسلحة للكوماندوز البحري التابع لحماس

2020-02-04
هل تشتري السعودية صواريخ

هل تشتري السعودية صواريخ "سبايك" من إسرائيل؟

2020-02-04