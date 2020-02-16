النقب: مصرع مسن في حادث طرق

لقي عواد الدغايمة (75 عاما) من قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف، مصرعه في حادث طرق وقع قبل ظهر اليوم، الأحد، بين سيارة (تندر) وشاحنة على شارع رقم 80 قرب قرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وحاول الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان إنقاذ حياة الدغايمة وأجرى له عمليات إنعاش وقدم له العلاجات الأولية للمصاب، لكنه اضطر لإقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، اليوم، أن 31 شخصا بينهم 10 مواطنين عرب لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.