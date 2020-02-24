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مصرع شاب من النقب في انقلاب سيارة

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 08:21

مصرع شاب من النقب في انقلاب سيارة
من مكان الحادث بالنقب، الليلة الماضية
عرب ٤٨

لقي الشاب آدم أبو راشد (25 عاما) من قرية حورة مصرعه وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها متوسطة، في حادث انقلاب سيارة على شارع رقم 40 قرب مفرق القسطينة في منطقة النقب جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

المرحوم آدم أبو راشد

وحاولت طواقم الإسعاف إنقاذ حياة الشاب إلا أنه أقرت وفاته متأثرا بجروحه الحرجة، فيما تم نقل المصاب الآخر إلى المستشفى للعلاج. وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

وساد الحزن والأسى في النقب في أعقاب النبأ المفجع، وترك الفقيد خلفه زوجة وطفلتين.

ويستدل من معطيات وإحصائيات حول حوادث الطرق في البلاد، أن 40 شخصا بينهم 12 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

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#النقب
#حوادث الطرق
#سيارات

مصرع شاب من النقب في انقلاب سيارة

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