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إصابة حرجة لعامل بناء في أسدود

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 11:04

إصابة حرجة لعامل بناء في أسدود
من مكان الحادث بأسدود، اليوم
عرب ٤٨

أصيب عامل بجروح خطيرة للغاية خلال عمله في ورشة بناء بمدينة أسدود، صباح اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، سقطت كمية من الحديد على عامل بناء أثناء عمله في الطابق العلوي من ورشة بناء.

وخلصت طواقم الإنقاذ العامل من المكان بواسطة رافعة، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية له ونقتله، على وجه السرعة، للمستشفى من أجل استكمال العلاج اللازم.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل، وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

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#عمال
#ورش بناء
#أسدود
#حوادث العمل

إصابة حرجة لعامل بناء في أسدود

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