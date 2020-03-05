وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 7 أشخاص في بيت لحم بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إصابة مواطنين فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة: "تأكيد إصابة 7 مواطنين فلسطينيين بفيروس كورونا في بيت لحم"، مُشيرة إلى أنهم "الآن قيد العلاج في الحجر الصحي".

وكانت الوزارة، قد أعلنت صباح اليوم، عن تفعيل خطة الطوارئ في محافظتَي بيت لحم وأريحا والأغوار، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية ودور العبادة ووقف كافة الفعاليات في محافظة بيت لحم لمدة 14 يومًا.

وجاء قرار الوزارة في أعقاب الإعلان عن الاشتباه بإصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا المستجد، في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

كما قررت الوزارة "وقف استقبال كافة المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية للسياح القادمين إلى فلسطين".

هذا وأعلن مجلس الكنائس إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم استجابة لتوصيات وزارة الصحة وتعليمات محافظ المدينة.

وفيما يتعلق بالتعليمات الموجهة للقطاع الصحي، أعلنت الوزارة عن "تحويل مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كوفيد - 19".

وقررت الوزارة كذلك "تحويل فندق ‘أنجل‘ (angel) الواقع في شارع السهل في بيت جالا إلى مركز للحجر الصحي". بالإضافة إلى "التعامل مع الوفود الأجنبية المتواجدة حاليا في بيت لحم وفق توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية".