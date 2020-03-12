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كندا: رئيس الحكومة يخضع لحجر صحيّ احترازي

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 19:09

كندا: رئيس الحكومة يخضع لحجر صحيّ احترازي
رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

قرّر رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، العمل من منزله كإجراء وقائي، فيما تخضع زوجته لفحص فيروس كورونا المستجد، كما أعلن مكتبه اليوم الخميس، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وجاء في البيان أن صوفي غريغوار ترودو، التي ظهرت عليها عوارض مشابهة لعوارض الزكام عقب عودتها من لندن "تخضع لفحص كوفيد -19".

وأضاف البيان أنّه "على الرّغم من أنّ رئيس الحكومة نفسه لا يظهر أي عوارض، لكنّه اختار العمل من المنزل تحت حجر ذاتي كإجراء وقائي، لحين صدور نتائج صوفي".

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#رئيس الحكومة الكندية
#جاستن ترودو
#إجراء وقائي
#فيروس كورونا
#صوفي غريغوار ترودو

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