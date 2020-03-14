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كورونا: إغلاق رياض الأطفال وأماكن الترفيه ومنع تجمع أكثر من 10 أشخاص

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 22:00

كورونا: إغلاق رياض الأطفال وأماكن الترفيه ومنع تجمع أكثر من 10 أشخاص
(لاعام)
عرب ٤٨

فرضت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، قيودا جديدة في محاولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها إغلاق رياض الأطفال وأماكن الترفيه ومنع تجمع أكثر من 10 أشخاص، جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وحول القيود الجديدة، قال نتنياهو إن "الوضع ليس ثابتا، نريد منع المرض". وأضاف "يمكننا التغلب على الفيروس، لكنه يتطلب منا جميعًا أن نتبنى روتينًا جديدًا من الحياة للمدة المطلوبة وأن نتخذ خطوات تسمح لنا بالحد من معدل انتشار المرض".

وأكد نتنياهو أنه سيتم إغلاق جميع أماكن الترفيه، داعيا أولئك الذين ليس عليهم الذهاب للعمل إلى عدم مغادرة المنزل. وقال "نحن في حالة حرب مع عدو غير مرئي. النصر يعتمد على خطوات كل شخص على نحو فردي. يجب أن نفعل كل ما هو ممكن حتى لا نلحق العدوى بالآخرين ولا نستقبلها"،

وأوضح نتنياهو أن الدكاكين ومحال بيع المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية ستبقى مفتوحة، وأكد أن الصيدليات والبنوك ستستمر في العمل؛ علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت عن تسجبل نحو 50 إصابة جديدة ليصل عدد المصابين إلى 193.

التعليمات الجديد:

> منع تجمع أكثر من 10 أشخاص
> الحفاظ على مسافة مترين من الآخرين
> إغلاق رياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد
> إغلاق الأندية الرياضية والمطاعم وكل المحال التجارية الترفيهية
> الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية والبنوك ستظل مفتوحة

وأعلن نتنياهو أنه حصل على مصادقة الجهاز القضائي لتعقب مصابي كورونا إلكترونيًا واستخدام وسائل تكنولوجية، على الرغم من انتهاك الخصوصية، وذلك لحصر أماكن تنقلهم ومتابعة الأشخاص الذين قد يكونوا قد تلقوا العدوى.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#الحكومة الإسرائيلية
#نتنياهو

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