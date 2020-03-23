رفض طلب دفاع الشيخ رائد صلاح تأجيل دخوله للسجن

رفضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، تأجيل دخوله إلى السجن لمدة شهرين بسبب مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعللت المحكمة رفضها لطلب طاقم الدفاع بأن السجون الإسرائيلية خالية من مصابين بفيروس كورونا، وأن مصلحة السجون ملتزمة بتعليمات الجهات الصحية لمنع انتشار الوباء.

وكانت النيابة العامة قد رفضت تأجيل دخول الشيخ صلاح إلى السجن لقضاء محكوميته في "ملف الثوابت"، بعد أن توجّه طاقم الدفاع بطلب التأجيل لمدة شهرين نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد والعالم في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

هذا، ومن المزمع أن يدخل الشيخ صلاح إلى السجن بعد غد الأربعاء، بعد أن قضت محكمة الصلح في حيفا، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بسجن الشيخ صلاح 24 شهرا في "ملف الثوابت" أضيفت إليها 4 أشهر كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وهو ملف "وادي الجوز"، ليكون مجموع الفترة 28 شهرا، قضى منها الشيخ صلاح داخل السجن 11 شهرا.