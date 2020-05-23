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عطل في حقل ليفياتان للغاز: إغلاق مؤقت وتصاعد كرة لهب بالسماء

تاريخ النشر: 23/05/2020 - 21:38

عطل في حقل ليفياتان للغاز: إغلاق مؤقت وتصاعد كرة لهب بالسماء
عرب ٤٨

تعطل العمل مساء اليوم، السبت، في حقل ليفياتان الإسرائيلي للغاز، بموجب أنظمة الطوارئ في أعقاب "خلل تشغيلي"، أدى إلى تصاعد كرة لهب في السماء.

وأعلنت شركة "نوبل إنرجي" المشغلة أنه بعد "حادثة تشغيلية" في منصة ليفياتان، تم إيقاف إنتاج الغاز في المنصة، واستخدمت مشاعل المنصة لتسريب الغاز على نحو آمن.

جاء ذلك في أعقاب رصد سكان المنطقة، تعاظم شعلة اللهب الصادرة من المنصة التي تقع على بعد 9 كيلومترات قبالة شواطئ الطنطورة.

وادعت الشركة، في بيان صدر عنها، أنه "من غير المتوقع أن يكون لهذا الحدث تأثير بيئي سلبي على اليابسة أو الشاطئ أو في عرض البحر".

وأكد سكان البلدات الساحلية المقابلة للمنصة أن شعلة اللهب التي تولدت وتعاظمت نتيجة حرق الغاز، استمرت لمدة ساعة تقريبا.

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنه "تم إغلاق المنصة على نحو طارئ وتم تشغيل شعلة اللهب"، وأضافت أن "إضاءة الشعلة هي إجراء آمن لمنع تلوث الهواء. عندما تكون هناك معلومات أكثر تفصيلاً عن أسباب العطل، سنعلن عن ذلك".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"


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