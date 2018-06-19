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المحكمة تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 15:21

المحكمة تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018


من عرب 48

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