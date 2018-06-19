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المحكمة تلغي اعترافات المتهمين بقتل عائلة دوابشة حرقا
تاريخ النشر: 19/06/2018 - 15:21
عرب 48
تحرير:
هاشم حمدان
بطولة كأس العالم – مونديال 2018
من عرب 48
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