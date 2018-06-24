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إردوغان يجتاز خطر الجولة الثانية... حتى الآن

تاريخ النشر: 24/06/2018 - 18:42

إردوغان يجتاز خطر الجولة الثانية... حتى الآن
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أظهر فرز 34.3% من أصوات الناخبين فوز الرئيس التركي، رجب طيّب إروغان، بـ57.5% من أصوات الناخبين، في حين حصل أقرب منافسيه، محرّم إنجه، على 28.0% من الأصوات، وميرال أكشنار على 7.5% من الأصوات، وفقًا لقناة "سي إن إن تورك".

وعادةً ما تبدأ أصوات إردوغان مرتفعة، إلا أنها تبدأ بالانخفاض مع فرز عدد أكبر من الأصوات، وهو ما حصل في مرّات سابقة، وسط مخاوف من أن تنخفض نسبه إلى ما دون الـ50%، ما يعني أن البلاد تتجه لجولة أخرى.

برلمانيًا، أظهر فرز 16.6 من صناديق الاقتراع، فوز حزب العدالة والتنمية بـ50.2% من الأصوات (367 مقعدًا)، بينما فاز حزب الشعب الجمهوري بـ16.8% من الأصوات (أي 133 مقعدًا)، بينما فازت الحركة القومية بـ12.9% (56 مقعدا) وحزب الشعوب الديمقراطية بـ7.9% (0 مقاعد) ما يعني أنه لن يجتاز نسبة الحسم.

وشهدت تركيا، اليوم، الأحد، انتخابات مفصليّة، هي الأكثر أهميّة في تاريخها الحديث، نظرًا إلى أنها الأولى في ظلّ الدستور المعدّل باستفتاء شعبيّ، وستفضي إلى نظام رئاسي بعد عقودٍ طويلة من النظام البرلمانيّ.

وبلغ عدد من يحق له التصويت 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخبا بأصواتهم، في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا في جميع أنحاء الولايات التركية.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تركيا
#إردوغان
#نتائج الانتخابات التركية

من عرب 48

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