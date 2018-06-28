مواجهات واعتقالات خلال هدم منزلين في جلجولية

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلين مؤلفين من طابقين في طور البناء، في المنطقة الجنوبية لقرية جلجولية بمحاذاة مفرق "حوراشيم" المؤدي لمخرج ومدخل شارع 6، صباح اليوم الخميس.

وفوجئ السكان باقتحام قوات الشرطة بشكل مباغت للقرية في الصباح الباكر، وتبين أن السلطات هدمت المنزلين دون أن سابق إنذار أو أي إخطار لأصحاب المنزلين اللذين يعودان لعائلة الحريري، وذلك بذريعة البناء بدون ترخيص.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا وحولت المنطقة إلى أشبه بمنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الأهالي من الاقتراب، واعتدت الشرطة على عدد من الأهالي الذين حاولوا التصدي للهدم، واعتقلت الشرطة عدد منهم بشبهة عرقلة عملها.

وجرى هدم المنزلين وسط حالة من الغضب والاستياء العارمين بين أهالي جلجولية والمنطقة، وقالوا إن هدم المنزلين يندرج ضمن السياسة العدائية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين العرب بهدم منازلهم ومنع البناء، كما جرى أمس في قريتي منشية زبدة بالجليل والعراقيب بالنقب.