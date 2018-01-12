مصرع مسن في انقلاب جرار قرب عين قينيا

توفي الشيخ ماجد شعلان (75 عاما) من قرية عين قينيا في هضبة الجولان السوري المحتل متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث انقلاب جرار في منطقة زراعية محاذية للقرية، اليوم الجمعة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله على وجه السرعة بواسطة مروحية طبية إلى المستشفى لاستكمال العلاج، غير أن الطاقم الطبي أعلن وفاة المسن بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياته.

هذا، وساد الحزن في عين قينيا وبلدات هضبة الجولان السوري المحتل، إثر إعلان وفاة الشيخ شعلان.