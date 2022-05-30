تنقسم الآلات الموسيقية بشكل عام إلى آلات وترية مثل العود والقيثارة أو الجيتار ونفخية مثل الناي والمزمار وآلات أخرى تعتمد على الضرب أو النقر مثل الطبلة. هل تساءلتم يوما ما عن ماهية الآلات الموسيقية الوترية وعن أشهر أنواعها؟ سنتعرف في هذا المقال على أشهر أنواع الآلات الوترية الموسيقية.

ما هي الآلات الوترية الموسيقية؟

تعرف الآلات الموسيقية الوترية على أنها تصدر نغماتٍ ناتجة عن اهتزاز الوتر أو الأوتار. عادة ما تكون هذه الأوتار مشدودة بطريقة معينة لتعطي نغمات مختلفة ويتم صنعها من عدة أنواع من المواد مثل شعر الحيوانات أو المعدن أو البلاستيك الخاص أو حتى من الألياف النباتية أو الحرير.

أشهر الآلات الموسيقية الوترية

العود

العود واحد من أهم آلات التخت الشرقي ويشهد له تاريخه الطويل بعراقته وأهميته في الموسيقى العربية. يذكر بعض المؤرخين أن مسقط رأس هذه الآلة العظيمة هو بلاد فارس أو ما يعرف اليوم بإيران منذ ما يقارب 3500 سنة، بينما يقول بعض المؤرخين الآخرين إن الفراعنة هم أول من اخترع وصنع العود وأنشد الأغاني على ألحانه بدليل وجوده في بعض اللوحات الأثرية في مصر. يتألف العود من عدة أقسام أهمها:

القصعة

وجه أو صدر العود

رقبة العود أو الزند

المرآة

الفرس

أنف العود

البنجق

المفاتيح

الأوتار

الريشة

وتعتبر صناعة آلة العود واحدة من الصناعات التراثية والتي تستدعي مهارة وخبرة كبيرة تؤثر على مستوى أداءه وجمال صوته بالإضافة إلى جماليته البصرية.

من أبرز الموسيقيين الذين أثروا بآلة العود الموسيقية هو زرياب في عهد الدولة الأموية حيث قام بإضافة وترٍ خامس إلى أوتاره الأربعة السابقة وغير المادة التي تصنع منها بعض أجزائه من جلد الحيوانات إلى أنواع محددة من الخشب. وقد انتقل العود إلى بلاد الأندلس في عهد الأمويين وشاع استخدامه وحسنوا عليه أسموه الجيتار وهو لفظ مقتبس من اللغة العربية وأصله قيثارة.

الجيتار

يقول بعض اللغويين إن أصل كلمة جيتار ليس مستوحى من اللغة العربية وإنما من اللاتينية، خصوصا وأن أصل اختراعه يعود إلى منطقة إسبانيا. يشبه شكل الجيتار الإجاصة أي أن به انحناءً في منتصفه وتتم صناعته من أنواع خاصة من الخشب الرقيق. يضم الجيتار مجموعتين من الأوتار بعضها منفرد وهي ثلاث وبعضها الآخر مزدوج علما أن مجموع هذه الأوتار هو ستة أو سبعة وله أنواع كثيرة من أهمها:

الجيتار الكلاسيكي

الجيتار الكهربائي

الجيتار الشعبي أو العادي

الجيتار الإلكتروني الحديث

جيتار الباز (Base)

يعود فضل كبير في شكل الجيتار الذي نعرفه اليوم إلى الموسيقيين الإسبانيين وتحديدا أنتونيو توريس الذي اشتهر في القرن التاسع عشر كواحد من أشهر عازفي الجيتار، ومن العازفين الشهيرين على الغيتار نذكر أيضا:

جوزيف كاسبر

فيرناندو سور

كاسبر سانز

ويتميز الجيتار بمقدرته على شغل أكثر من موقع في الفرقة الموسيقية فتارة تراه في موقع الباز والإيقاع وتارة في الموقع الأساسي أو حتى كآلة عزف فردية.

القانون

يعود أصل هذه الآلة الوترية إلى رومانيا وأيسلندا والدول الاسكندنافية وليس كما يظن الكثيرون أن أصله عربي. يتكون القانون من صندوق قليل العمق ويبلغ عدد أوتاره 40 وترا ويمكن أن يقتصر عددها على 30 في بعض أنواعه. كانت أوتار القانون تصنع سابقا من ألياف معدة بعض الحيوانات إلا أنه تم استبدال هذه المادة بأوتار بلاستيكية أو معدنية.

يعمل العازف بالنقر على الأوتار بواسطة أداة معدنية مدببة تثبت على إصبعه بينما يقوم بتعديل النغم وضبطه باليد اليسرى. يعتبر القانون من الآلات المعقدة ومن الصعب تعلم العزف عليه بشكل عام إلا أن صوته عذب جدا ومميز وله عدة أنواع أهمها:

القانون السنطور

القانون الصيني

قانون الجنك

قانون الخيزران

الكمان

قد يكون الكمان هو آخر العنقود في عائلة الآلات الموسيقية الوترية. له شكل مميز يشبه الجيتار إلا أنه أصغر ولا يتم العزف عليه عبر وضعه فوق فخذي العازف وإنما يثبت عبر قطعة خاصة فيه بين الذقن والكتف اليسرى ويتم العزف على الأوتار ليس عبر النقر أو الريشة وإنما بواسطة القوس.

يرجع المؤرخون أصل آلة الكمان إلى إيطاليا وتحديدا القرن السادس عشر ومن المحتمل جدا أن أب الكمان وآلات أخرى وترية مثل التشيلو هو البطريرك أندريا أماتي وتبعه في تحسين شكل وأداء الكمان كل من بارتولوميو غوارنيري و أنطونيو ستراديفاري حتى وصل الكمان إلى شكله وصوته الحالي. ويتألف الكمان من الأجزاء التالية:

لوحة الأصابع

ذيل الكمان

الجسر

الأوتار

عصا الصوت

القوس

آلة البزق

هل كنت تعلم أن أغنية "عودك رنان" لفيروز لا تحوي على العود أبدا وأن الآلة المستخدمة فيها هي البزق؟

يتميز البزق بعنقه أو ذراعه الطويل وصوته الجميل الذي يختلف كثيرا عن صوت غيره من الآلات الوترية. يعود أصل اسمه إلى اللغة التركية حيث تشير كلمة بوزوك إلى آلة موسيقية وترية على شكل البزق.

يختلف شكل جسم البزق عن العود بأنه أصغر منه بكثير وأنه دائري أكثر كما أن ذراعه أطول بكثير. تصنع أوتار البزق من المعدن ويتشابه مع العود من حيث استخدام الريشة للعزف أو النقر على أوتاره وضبط النغمة باليد اليسرى عبر الضغط على الأوتار على ذراع البزق وتشتهر آلة البزق كثيرا في اليونان.

التشيللو والكونترباص

قد يظن البعض أن هاتين الآلتين هما نسخة مكبرة عن آلة الكمان بفارق أن العازف يضع الآلة على الأرض أمامه أي أنه لا يثبتها بين كتفه وذقنه. إلا أن هاتين الآلتين لهما صوت مميز جدا وإذا أردت التأكد بنفسك فما عليك إلا البحث على الإنترنت عن عازف التشيللو هاوزر والاستماع إلى بعض المعزوفات الشهيرة بصوت التشيللو.

الربابة

الربابة واحدة من الآلات الوترية القديمة والتي بدأت تندثر في عصرنا الحديث. تتميز الربابة بوترها الوحيد وصوتها الغليظ وعادة ما تترافق رؤيتها على التلفاز بغناء "القصيد" في البيئة البدوية ويتم صنعها من جلود الحيوانات حتى أن القوس الذي يتم العزف به مصنوع من الخشب من الجهة القاسية التي يتم إمساكها باليد ومن شعر الحيوانات من الجهة التي تعزف على وترها الوحيد.