"المركز العربي": صدور العدد الثالث عشر من دورية "المنتقى"

صدر العدد الثالث عشر من الدورية العلمية المحكّمة "المنتقى" التي تُعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وتصدر باللغة الإنجليزية، وذلك عن "المركز العربي" للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا.

صدر عن "المركز العربي" للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثالث عشر (أيّار/ مايو-حزيران/ يونيو 2023) من الدورية العلمية المحكّمة "المنتقى"، التي تُعنى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وتصدر باللغة الإنجليزية.

تضمّن العدد الدراسات التالية: "التجربة المعيشية للنساء الفلسطينيات من المناطق المحتلة عام 1967 المتزوجات والمقيمات داخل ’الخط الأخضر‘" لسهاد ظاهر - ناشف وعرين هواري؛ و"حراك 22 فبراير 2019 وانتفاضات الربيع العربي حدود سردية الاستثناء الجزائري" لمحمد حمشي وعبد النور بن عنتر؛ و"حوكمة الأمن الإقليمي وتوقعات الجمهور وأدوار السياسة الخارجية: شمال إفريقيا ومطلبها أن تحافظ تونس على ’نأيها الاستراتيجي‘" لعماد منصور وجون دانيلز هيكس؛ و"ذوات في فضاءات متنازع عليها: أمننة اللغة الكردية في سورية" ليونس أباكاي؛ و"تربية الخنزير في مغرب القرن التاسع عشر: دراسة في تاريخ المحظورات" لبصراوي يحيى.

غلاف العدد الثالث عشر من دورية "المنتقى"

واشتمل باب المؤشر العربي على تحليل بعنوان "الرأي العام العربي تجاه دور إيران وسياساتها الإقليمية" لحميدة دورزاده.

في حين تضمّن باب مراجعات الكتب مراجعة محمد الشيباني لكتابَي "الشعبوية والسياسة العالمية: سبر الأبعاد الدولية والعابرة للحدود"، تحرير فرانك ستنغل وآخرون، و"الشعب يريد: حين تأكل الديمقراطية نفسها" لأيمن البوغانمي، ومراجعة عبد الكريم أمنكاي لكتاب "العلوم السياسية في الشرق الأوسط: النظرية والبحث منذ انتفاضات الربيع العربي"، تحرير مارك لينش وآخرون.