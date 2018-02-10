مصر: 4.5 مليون شخص زار معرض الكتاب بالقاهرة

اختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين، في أجواء متميزة وفريدة من نوعها حضرها الملايبن، على مدار أسبوعين، تحت شعار التقارب بين الشعوب والدول عن طريق الثقافة والفنون وفي سبيلها.

وصرح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، هيثم حاج، خلال اختتام المعرض يوم السبت، إنّ المعرض استقبل أكثر من 4.5 مليون زائر، ولاقى إقبالًا لافتًا وكبيرًا من دور النشر العربية والأجنبية والمصرية، بزيادة الربع تقريبًا عن العام المضي.

وأضاف في الكلمة التي ألقاها أنه "كانت فعاليات هذا العام، المنتظمة والممتلئة بمحبي الثقافة، تزيد عن العام السابق بحوالي 600 فعالية، قدمنا 1400 فعالية على مدى أسبوعين".

وتضمن حفل الختام تكريم اسم الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي الذي اختير "شخصية المعرض" هذا العام، وتسلمت التكريم ابنته عزة الشرقاوي، كما تم خلال الحفل إعلان وتوزيع جوائز المعرض.

وفازت بجائزة الرواية، هالة البدري، عن روايتها "مدن السور"، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، فيما فاز وجدي الكومي بجائزة القصة القصيرة عن مجموعته "شوارع السماء" الصادرة عن دار الشروق.

وفي فئة شعر العامية فاز بالجائزة الشاعر، مسعود شومان، عن ديوان "عارف يا رب" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، فيما ذهبت جائزة شعر الفصحى إلى الشاعرة، عبير عبد العزيز، عن ديوان "يوم آخر من النعيم" الصادر عن دار نشر الجزيرة ضمن مشروع "ستاند شعر".