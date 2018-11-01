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لبنان: الرقابة تحظر فيلمين بتهمة "خدش الحياء العام"

تاريخ النشر: 01/11/2018 - 18:37

لبنان: الرقابة تحظر فيلمين بتهمة "خدش الحياء العام"
ملصق المهرجان (تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

منعت الرقابة اللبنانية عرض فيلمين من الأفلام التي كان من المخطط عرضها في مهرجان "مسكون" لأفلام الإثارة والرعب والخيال العلمي الذي انطلق مساء أمس، الأربعاء، وفق ما أعلنه منظّمو الحفل في الافتتاح أمس، وذلك بحجّة خدش الحياء العام.

وأحد الفيلمين الذين تمّ منع عرضهما لبناني، وهو فيلم "طلعت الشمس" للطالبة اللبنانية لورا العلم، أمّا الفيلم الثاني فهو الفيلم الفرنسي "كلايمكس" للمخرج الأرجنتيني المثير للجدل جاسبار نويه، وهو حاصل على جائزة مرموقة في مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الأمن العام اللّبناني قوله إنّ "قرار منع عرض الأفلام يأتي عادة في إطار توصية ترفعها لجنة الرقابة على الأنشطة السينمائية، وهذه اللجنة مؤلفة من مندوبين عن ست وزارات، وهذه اللجنة ترفع توصيتها إلى وزير الداخلية الذي هو بدوره يبت في منع الأفلام".

بيروت: مهرجان "مسكون" لأفلام الرعب والإثارة
تنطلق الأسبوع القادم في بيروت الدورة الثالثة من مهرجان "مسكون" لأفلام الرعب والإثارة والخيال العلمي، ليستمر بين 31 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حتى الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، مقدّمًا عروضًا فريدةً لمجموعة من 12 فيلمًا عربيًّا وأجنبيًّا، أي بالتزامن مع
 

وأوضح المصدر نفسه أنّ " اللجنة رفعت توصية بالمنع لوزير الداخلية وجاء القرار بمنع عرض فيلم ‘كلايميكس‘ لأنه يحتوي على مشاهد جنسية تخدش الحياء العام وفيلم ‘طلعت الشمس‘ لأنه يربط بين تعاطي المخدرات وزيادة النشوة الجنسية".

ويحكي فيلم "كلايمكس" الفرنسي عن اجتماع راقصين فرنسيين في مبنى مدرسة نائية وخالية ليتدربوا في ليلة من ليالي الشتاء؛ ليتحول الاحتفال الذي دام طوال الليل إلى كابوس من الهلوسات، فيما يتحدّث الفيلم اللّبناني "طلعت الشمس" عن شابة باسم سونيا، تقرر تجربة دواء يحل مشاكل الثقة بالنفس واحترام الذات للتغلب على الفراغ في حياتها.

وقالت مديرة المهرجان، ميريام ساسين، في بيان إنّ "منع عرض هذين الفيلمين جعلنا نشعر هذه السنة بأننا دخلنا فعلًا عائلة المهرجانات اللبنانية والنشاطات الثقافية اللبنانية. طبعًا نحن نرفض هذه الرقابة وسنظل نرفع الصوت ضدها والأهم ألا نتعود عليها وألا نرى فيها أمرًا عاديًّا".

وأضاف البيان: " لقد أصبحنا في زمن يمكن إيجاد الأفلام أينما كان وبإمكان أي كان أن يشاهدها، وبالتالي فإن هذه الرقابة لا تضر إلا النشاطات الثقافية والمخرجين والأشخاص الذين يسعون إلى خلق مبادرات إيجابية في لبنان".

ويضم المهرجان أفلامًا من إيران وتونس والجزائر ولبنان والمكسيك وفرنسا والسويد وكوريا الجنوبية وإسبانيا والولايات المتحدة، كما يعرض المهرجان عشرة أفلام لبنانية تتنافس على جائزتين ضمن مسابقة خاصة، بالإضافة إلى عروض لأفلام مرممة من زمن السينما الصامتة في بدايات الفن السابع يصاحبها عزف موسيقي حي على البيانو.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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#أفلام رعب
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#منع عرض

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