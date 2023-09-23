الناصرة: المئات في مهرجان القهوة الثاني بالبلدة القديمة

شارك المئات من الناصرة وخارجها في فعاليات مهرجان القهوة الذي أقيم للسنة الثانية على التوالي بالبلدة القديمة.

نُظم السبت مهرجان القهوة الثاني في البلدة القديمة بالناصرة، وذلك بحضور المئات من الوافدين إلى المدينة للمشاركة في أعمال المهرجان.

وأعربت صاحبة مقهى "أماني" بالبلدة القديمة، أماني طاطور، وهي المبادرة للمهرجان للسنة الثانية على التوالي، في حديث لـ"عرب 48"، عن إشادتها بالمشاركة الكبيرة التي فاقت التوقعات، ووعدت بمتابعة هذا المشروع الذي يعود بالفائدة على كل التجار وأصحاب المحال التجارية بالبلدة القديمة.

وأضافت أن "المهرجان تخلل العديد من الورشات المخصصة لمختلف الأجيال والأعمال، كما أقيمت أكشاك تقدم فيها القهوة مجانا لضيوف المهرجان".

إلى ذلك، أقيمت خشبة مسرح في وسط سوق البلدة القديمة، قدمت عليها عروضا لعدد من الفنانين المحليين.

مما يذكر أن المهرجان القهوة الأول الذي أقيم في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، استقطب مشاركة واسعة، وتخلله آنذاك فقرات غنية وموسيقية عديدة ومتنوعة، بما فيها التعرف على أنواع القهوة وطريقة إعداد كل واحدة منها، وتعلم كيفية تحميص القهوة وتذوقها، وأقيمت ورشات رسم على الوجوه للأطفال.