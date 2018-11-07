إطلاق الموسم الخامس والأخير من "قيامة أرطغل"

ينطلق الموسم الخامس والأخير من المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغل"، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن حقق أرقاما عالمية بعدد مشاهديه.

وسوف تُعرض أولى حلقات الموسم الأخير على شاشة قناة "تي آر تي 1" التركية، بعد استكمال عمليات التصوير في ديكورات جديدة، وبكادر من الممثلين، معظمهم من الوجوه الجديدة.

ويبدأ الموسم الجديد بعد 15 عاما (وفق الحبكة الدرامية) من انتهاء أحداث الموسم السابق، وفيها يستقر أرطغرل" الذي يجسد دوره الفنان التركي، إنغين ألتان دوزياطان، بمنطقة سوغوت.

ومن الشخصيات الجديدة في المسلسل، شخصية زيدان التي تلعب دور زوجة أرطغرل الجديدة، بعد وفاة زوجته السلطانة حليمة، وتمثلها الفنانة هانده سورال، فضلا عن شخصية القائد اليوناني إيفدوكيا، ويجسده الفنان إلكر آكسوم.

ويقود أرطغرل في الموسم الجديد، ة قبائل قايي التي يتزعمها، ويستقرون في منطقة سوغوت. وبعد مرور 10 سنوات على الإقامة في المنطقة، يخسر السلاجقة أمام المغول، لتصبح الدولة تحت السيطرة المغولية، إلا أن أرطغرل رغم كل شيء ساهم في إحياء منطقة سوغوت.

ومع القوة التي يتمتع بها أرطغرل في "سوغوت"، يثير هذا الأمر انزعاج المغول من قوته، ما يدفعهم لمحاولة كسر قوته عبر تحريك وزراء الدولة السلجوقية التي تحت سيطرتهم، وفي الوقت الذي كان فيه أرطغرل يجبي ضرائب المنطقة، فإن عملية الجمع هذه تعهد لقبيلة أخرى.

ويكمن ملخص هذا الجزء في دخول أرطغرل في أحداث متشعبة، من جهة الدولة السلجوقية التي يتحكم بها آخرون، ومن جهة ضغط المغول عليه، ومن جهة ثالثة تربص تنظيم سري به يسعى للاستيلاء على منطقة سوغوت من يد الأتراك.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن 13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة زعيم قبيلة قايي، أرطغرل بن سليمان شاه، ، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

وبلغ عدد مشاهدي المسلسل حول العالم 3 مليارات تابعوا المواسم الأربعة للمسلسل الذي تم بثه بـ 25 لغة، وفي أكثر من 85 بلدا من مختلف قارات العالم.

وعمل فريق العمل المكون من 250 شخصا على بناء مدينة تحاكي مدينة "سوغوت"، الواقعة شمال غربي تركيا، التي تشهد أحداث الموسم الجديد، وشمل ذلك تجهيز ديكورات وميادين قتال جديدة.