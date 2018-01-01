إعلام يعرض "أمور شخصيّة" في الناصرة

ضمن نشاط إعلام الجماهيريّ، نُظمت يوم الجمعة الأخير أمسيّة احتفاليّة نهاية العام ضمن مشروع "أصدقاء إعلام" في مركز إعلام بمدينة الناصرة، شارك فيه عشرات الحضور من مختلف المناطق.

افتُتِحت الأمسية بعرض مثر وشيّق ليقين غرابة، إحدى مركزات مشروع رصد التحريض والعنصريّة في الإعلام العبريّ، والتي بدورها عرضت أهمّ المعطيات والمعلومات عن الخطاب التحريضي في الإعلام العبري ووقفت على أعلى النسب لعام 2017.

بعد ذلك عرض فيلم "أمور شخصيّة" للمخرجة مها الحاجّ، الذي شارك بالعديد من المهرجانات العالميّة وحاز على صدى واسع.

وتدور أحداث الفيلم حول العلاقات الزوجيّة المركبة لأزواج شابّة من خلال قصص شخصيّة للجيل الأوّل والثالث للنكبة، تحاكي واقع الفلسطينيين في الداخل وصراعات الجغرافيا والهويّة.

وشارك بالعرض كل من الممثلين محمود شواهدة وسناء شواهدة، من أبطال الفيلم الرئيسيين. وبعد انتهاء العرض تمّ فتح مجال مناقشة الفيلم ومداخلات الجمهور بحضور الممثلين، وأشاد الحضور بالسيناريو والفيلم مُتقن الصنع والتمثيل المهني.

يذكر أنّ مشروع "أصدقاء إعلام" يهدف إلى التواصل مع المجتمع، خلق مبادرات تتلاءم وأهداف إعلام والعمل على ترجمتها على أرض الواقع وينظّم لقاءات شهريّة تحوي فعاليات ثقافيّة وتربويّة متنوعة.