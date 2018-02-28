  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

الفيلم المجري "ون بادي أند سول" ينافس على الأوسكار

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 12:39

الفيلم المجري "ون بادي أند سول" ينافس على الأوسكار
زولتان هوركاي بجانب أيائل في مركز تدريب الحيوانات قرب بودابست (رويترز)
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

ترشّح فيلم "ون بادي أند سول" لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ويحكي الفيلم الأول للمخرجة المجرية إلديكو إنيدي، منذ نحو 20 عاما، قصة رجل وامرأة يبحثان عن الحب برؤية نفس الحلم الذي يعيشون فيه كأيائل في البرية.

ويجسد دور البطولة في الفيلم، إندري وماريا، اللذان يشتركان في نفس الحلم كل ليلة رغم ما يجداه من مصاعب للتواصل مع بعضهما البعض في الحياة الفعلية، بيد أنهما كأيائل، يلتقيان ويقعان في الحب في بيئة شتوية بهية المنظر.

ويتشابه المشهد الذي يلتقي فيه ذكر وأنثى الأيل عند إحدى البحيرات لشرب الماء مع مواقف إندري وماريا الخجولة للتقارب مع بعضهما البعض في المذبح الذي يعملان به.

وقال مدير مركز لتدريب الحيوانات قرب بودابست، زولتان هوركاي، إن تصوير الأيل الفعلية بيكور، وجوليات كان تحديا، مضيفا أن "الأيائل ليست حيوانات أليفة والتعاون مع الإنسان ليس من فطرتها".

وحصل الفيلم على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي العام الماضي.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حب الأيائل
#الأوسكار

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ازدهار سوق الأعمال الفنية في العالم العام الماضي
ازدهار سوق الأعمال الفنية في العالم العام الماضي

2018-02-28

اكتشاف أجزاء تمثال ضخم لرمسيس الثاني
اكتشاف أجزاء تمثال ضخم لرمسيس الثاني

2018-02-27

المغنّي إد شيران يتربع على عرش المبيعات العالمية بـ2017
المغنّي إد شيران يتربع على عرش المبيعات العالمية بـ2017

2018-02-27

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

حالة الطقس: أجواء باردة وتساقط زخات متفرقة من الأمطار

2018-02-27
التميمي يعري كذب الاحتلال:

التميمي يعري كذب الاحتلال: "الاعتراف" انتزع تحت الضرب والتهديد

2018-02-27
ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

ضغوط غربية: تجميد إجراءات الاحتلال ضد الكنائس بالقدس

2018-02-27
من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

من أكثر فسادًا اليهود أم العرب؟

2018-02-27
الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

الخط الأزرق بتبعاته الجغرافية والاقتصادية يفاقم التوتر بين إسرائيل ولبنان

2018-02-27