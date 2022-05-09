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185 مليون دولار إيرادات فيلم "دكتور ستراينج" خلال 3 أيام

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 09:40

185 مليون دولار إيرادات فيلم "دكتور ستراينج" خلال 3 أيام
ممثلو فيلم "دكتور ستراينج" (Gettyimages)
عرب ٤٨

تصدّر فيلم "دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس" في الأيام الثلاثة الأولى التي تلت إطلاق عروضه، شباك التذاكر في أميركا الشمالية وفق الأرقام المؤقتة التي نشرنها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ووصلت إلى 185 مليون دولار الإيرادات التي حققها من الجمعة إلى الأحد "دكتور ستراينج"، وهو تتمة لمغامرات الساحر ذي العباءة الحمراء ويؤدي دور بطل "مارفل" الخارق فيه الممثل البريطاني، بنديكت كامبرباتش. وبالتالي لم يترك الفيلم الذي يستكشف عوالم موازية سوى الفتات للأعمال المنافسة.

وبات "دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس" بذلك في المرتبة الثانية بين الأفلام التي حققت الإيرادات الأعلى فور انطلاقها منذ بداية الجائحة، وراء "سبايدر-مان: نو واي هوم" الذي اختار أيضًا العوالم الموازية وحصد 260 مليون دولار عام 2021.

وأظهر نجاح "دكتور ستراينج" أن شبابيك التذاكر طوت صفحة الجائحة وبدأت تستعيد عافيتها، إذ حقق الفيلم إيرادات أكثر بحوالي عشرة أضعاف من نهاية الأسبوع نفسها من العام الفائت.

وابتعد "دكتور ستراينج" كثيرًا في الصدارة عن فيلم الرسوم المتحركة "ذي باد غايز" الذي تراجع إلى المركز الثاني مع حيواناته الخارجة عن القانون التي تجهد لكي تصبح لطيفة، إذ لم تتجاوز إيراداته في ثلاثة أيام 9,8 ملايين دولار.

وفي المركز الثالث حيوان آخر هو القنفذ الأزرق في فيلم "سونيك ذي هيدجدوغ 2" بلغت مداخيله 6,2 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الرابعة أيضًا من نصيب حيوانات، ولكن من عالم السحر، إذ احتلها فيلم "فانتاستيك بيستس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور"، وهو جزء جديد من سلسلة فانتاستيك بيستس" المشتقة من أجواء هاري بوتر، جامعًا أربعة ملايين دولار.

وفي المركز الخامس، حل فيلم "إيفريثينغ إيفريوير آل أت وانس" الذي ينقل المشاهد هو الآخر إلى عبث العوالم الموازية، بإيرادات بلغت 3,3 ملايين دولار في الأسبوع السابع لعرضه.

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#فيلم
#أستوديوهات مارفيل
#دكتور ستراينج

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