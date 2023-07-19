اكتشف عوالم جديدة: أفضل 10 كتب خيال علمي للشباب

إذا كنت تبحث عن رواية وأحداث مثيرة وتفاصيل مُحكمة ولغز مميز، فإن رواية في ممر الفئران للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق هي اختيارك الأنسب، إذ جرى نشر هذه الرواية عام 2016 وهي واحدة من أفضل روايات الخيال العلمي العربية.

القراءة هي غذاء العقل وهي نافذة اطلاعك على عوالم جديدة قد لا تعرف عنها شيئًا، فتمنحك متعة مختلفة يمكنك من خلالها التغلب على الملل والاكتئاب وقضاء وقت فراغك مستمتعًا بقراءة كتابك المفضل، ولكن يبقى السؤال الأهم: لماذا تقرأ كتب الخيال العلمي؟ وخصوصا أن هناك الاَلاف من الكتب المتخصصة بالتاريخ والحضارات المختلفة على مر العصور والتي تستدعي القراءة والتعرف عليها؟

الإجابة ببساطة هي أننا نحتاج أحيانًا التخلي عن الماضي والحاضر وحتى التفكير في المستقبل فنسرح بخيالنا في رحلة ممتعة مع كتب الخيال العلمي، والتي تجعلنا نحلق في عالم موازي حيث يمكننا وضع قوانيننا الخاصة وبناء عالمنا كما نريد.

أفضل 10 كتب خيال علمي تستحق القراءة

1. في ممر الفئران لـ "أحمد خالد توفيق"

إذا كنت تبحث عن رواية وأحداث مثيرة وتفاصيل مُحكمة ولغز مميز، فإن رواية في ممر الفئران للكاتب الكبير أحمد خالد توفيق هي اختيارك الأنسب، إذ جرى نشر هذه الرواية عام 2016 وهي واحدة من أفضل روايات الخيال العلمي العربية.

تتحدث القصة عن اصطدام نيزك ضخم بكوكب الأرض ما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس عن الأرض، وبالتالي انعدام كافة مصادر الطاقة فيتم إنشاء نظام "القومندان" الذي يُجرّم توليد أي مصدر من مصادر الطاقة أو إشعال النيران حتى.

وتدور الأحداث بعد ظهور جماعة من المتمردين يطلقون على أنفسهم "النورانيين"، فتنتهي القصة بنهاية مأساوية وغير متوقعة.

2. اتصال لـ"كارل ساجان"

"اتصال" هي رائعة الكاتب كارال ساجان، تتحدث الرواية عن تحقق حلم البشر في اكتشاف حياة أخرى في مكانٍ ما اَخر بالكون، ولكن على عكس المتوقع لا يهتم الناس بهذا الاكتشاف نظرًا لانشغالهم في عالمهم البشري المليء بالصراعات السياسية المختلفة.

تبدأ المغامرة برسالة توضح كيفية الوصول إلى هذا المكان بواسطة اَلة صُنعت خصيصًا لهذه الرحلة، والتي سميت برحلة "إلى حافة الكون"، فيرى فيها الإنسان ما لم يره من قبل حيث النجوم الضخمة والمشاهد المذهلة من عالم جديد يفوق استيعابنا، فيستطيع الفرد خلال هذه الرحلة عيش مغامرة لا مثيل لها من قبل.

3. المسافر صفر لـ"أحمد عبد الفتاح صالح"

تدور أحداث رواية "المسافر صفر" والتي تُعتبر أحد أجمل كتب الخيال العلمي العربية حول شخصية رجل يدعى شريف والذي يستيقظ يومًا ليجد نفسه في عالم غير عالمه، وحياة لا يعرف عنها شيئًا، وأن اَخر ما يتذكره هو نومه وهو طالب جامعي واستيقاظه كرجل متزوج لديه أولاد وحياة مختلفة وجديدة، ليعتقد في هذا الوقت أنه مصاب بالجنون أو أنه في كابوس مرعب لا يستطع الاستيقاظ منه، وتبدأ رحلته في البحث عن ذاته الحقيقة والسبب الذي جعله يقع فجأة في هذا الوضع.

تتميز هذه الرواية بأسلوبها الجذاب في السرد، إذ اعتمد الكاتب فيها على الصور والرمزيات والمواقف الخيالية التي أضافت للرواية الكثير من عناصر التشويق والمتعة، والتي لا يمكنك أن تتوقف فيها عن القراءة في حال أنك بالفعل بدأت.

4. جزيرة الدكتور مورو لـ"هربرت جورج ويلز"

هذه الرواية هي أبسط مثال للتعبير عن الثورة الفكرية، حيث تدور أحداثها حول رجل إنجليزي تنحدر أصوله إلى طبقة من النبلاء ويدعى إدوارد برينديك، تتغير كل أمور إدوارد عند ذهابه في رحلة إلى جزيرة في المحيط الهادئ فتتحطم سفينته ويتم إنقاذه عن طريق رجل يدعى مونتجومري، فيأخذه في القارب إلى الجزيرة التي يسكنها هذا الرجل بالإضافة إلى عالم تشريح الحيوانات الحية المجنون ويدعى مورو، وعدد من أنصاف البشر الذين استحدثهم هذا العالِم بالوسائل الجراحية وغيرها من التدخلات في الحياة الحيوانية، فتبدأ مغامرة إدوارد.

5. ذا فيري مان لـ"جاستن كرونين"

تدور أحداث هذه الرواية حول مجموعة من الناجين الذين في جزيرة فاضلة مخفية، ولكن الحقيقة ليست كما تبدو.

تقع الأحداث في أرخبيل بروسبيرا الذي أسسه العبقري الغامض المعروف باسم المصمم البعيد عن أهوال العالم الخارجي المتدهور، وفي هذه الجزيرة الجنة يتمتع مواطنوها المحظوظون بحياة طويلة ومرضية حتى تنخفض الشاشات المثبتة في أذرعهم والتي تهدف إلى قياس صحتهم الجسدية ورفاههم النفس، إلى أقل من 10% فيتقاعدون، وينطلقون في رحلة بالعبارة إلى الجزيرة المعروفة باسم الحضانة، إذ تتجدد أجسادهم المُنهكة وتُمحى ذكرياتهم ويكونون مستعدين لإعادة الحياة من جديد.

تتمركز القصة حول بروكتور بينيت من قسم العقود الاجتماعية الذي يجد نفسه يشكك في كل شيء كان يؤمن به ذات يوم، متورطًا في قضية أكبر بكثير مما كان متصلا وفي مهمة يائسة لكشف الحقيقة، بعد تصاعد الاضطرابات وانتشار شائعات عن جماعة مقاومة تُعرف باسم "الوافدون"، التي قد تحرض على الثورة.

6. آلة الزمن لـ "هربرت جورج ويلز"

يُعتبر هذا الكتاب من أفضل كتب الخيال العلمي ومن أكثرهم أهمية، والذي كُتب بواسطة هربرت جورج ويلز أحد مؤسسي أدب الخيال العلمي والإثارة. تدور أحداث هذه الرواية حول عالم فيزياء استطاع أن يطور جهازا يمكنه من خلاله أن يرى به المستقبل، ومدى الصراعات الكبرى التي تدور بين جنسين من البشر في المستقبل أحدهما هم الإيلروي المترفين والذين أصابهم الغباء من وراء النعم ويعيشون فوق سطح الأرض، أما الجنس الآخر فهم "المورلوك" الجنس الذي يعيش تحت الأرض ولا يرى الشمس أبدًا، والذي بدأ رويدًا رويدًا بفقدان الخصائص البشرية ولكنه يكد ويعمل بجد ويبدأ بأكل "الإيرلوي".

7. عاصفة السيوف لـ"جورج مارتن"

تمثل هذه الرواية الجزء الثالث من ملحمة "الجليد والنار"، وهي من أشهر الكتب للكاتب جورج مارتن، وتدور أحداث رواية عاصفة السيوف حول حرب الملوك الخمسة وخصوصا الملك الصغير جفري الذي يسعى من حوله إلى تأمين حكمه، وفي هذه المرحلة تدور العديد من المعارك والحروب بين العائلة والملوك الآخرين، في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق والخيال العلمي.

8. أرض بلا ظل لـ "محمد عبد العال الخطيب"

تغوص هذه الرواية في بحر الخيال العلمي وتدور أحداثها في المستقبل، حيث يتطاير حطام كوكب في السماء، وفي كل فترة يقترب حطام هذا الكوكب أكثر فأكثر من سكان الأرض، الذين يعيشون في حالة من الخوف والرعب الغير مسبوق، فيبدأ السكان بالبحث عن كوكب اَخر للفرار إليه من قبل الباحثين والمفكرين.

9. حقيقة الخديعة لـ"دان براون"

أحد أعمال الروائي الأميركي دان براون وهي من أشهر روايات الخيال العلمي، ومن الصعب أن تبدأها دون أن تنهيها على الفور؛ تدور أحداثها حول نظرية المؤامرة واشتراك وكالة "ناسا" الفضائية مع وكالة أبحاث كبيرة لإقناع العالم بوجود نيزك قادم، وبالتالي ينشغل الرأي العام عن العديد من المشاكل الاجتماعية والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتتطور الأحداث لتبدأ الصراعات بين مؤيدي هذه المؤامرة ووبين معارضيها، إذ تتطرق هذه الرواية إلى الكثير من ملفات الفساد في الولايات المتحدة الأميركية.

10. من الأرض إلى القمر لـ"جول فيرل"

نعرض في اَخر القائمة واحدة من أفضل روايات الخيال العلمي التي تستحق أن تقرأها، وهي من أقدم الأعمال التي تنبأت بسفر الإنسان إلى القمر، والتي تعود للكاتب الفرنسي "جون فيرل" وصدرت في عام 1865.

تدور أحداث هذه الرواية حول تطوير مجموعة من العلماء ينتمون لنادي يُطلق عليه اسم "المدفع" لطلقة مدفع مصممة لنقلهم والطيران بهم إلى القمر، ليتنبأ هذا الكتاب بحقيقة وصول الإنسان إلى القمر قبل 100 عام تقريبًا من حدوث ذلك فعليًا.

قدمنا لكم في هذه المقالة 10 كتب وروايات تُعدّ من أشهر وأفضل كتب الخيال العلمي لكبار الكتاب، والتي أمتعت الكثيرين بقراءتها والاستمتاع بها.