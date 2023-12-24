سرقة عمل فنّيّ لبانكسي في لندن

وكان الفنّان نشر، كما يفعل عادة للإعلان أنّه صاحب عمل ما، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة عن هذا العمل الجديد...

أوقف رجل يشتبه في قيامه بانتزاع علامة مروريّة في لندن كان عليها عمل فنّيّ لفنّان الشارع بانكسي، كما أعلنت شرطة لندن السبت غداة حصول السرقة.

العمل وهو عبارة عن ثلاث طائرات تبدو كأنّها مسيرات حربيّة على علامة "قف" المروريّة، ظهر صباح الجمعة في أحد شوارع حيّ بيكهام بجنوب شرق لندن.

وكان الفنّان نشر، كما يفعل عادة للإعلان أنّه صاحب عمل ما، عبر حسابه على "إنستغرام" صورة عن هذا العمل الجديد.

وبعد برهة، فكّ رجل العلامة المروريّة عن عمودها وأخذها هاربًا، كما ظهر في مقاطع فيديو صورها شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانيّة.

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عامًا) لوكالة "بي إيه" البريطانيّة إنّ أيّ ردّ فعل لم يصدر عن المارّة الّذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم.

وأضاف الشاهد أنّ سارق الرسم سئل "ماذا تفعل؟"، غير أنّ "أحدًا لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وكانت شرطة لندن الّتي تواصلت معها وكالة فرانس برس أعلنت في بادئ الأمر أنّها لم تتلقّ أيّ بلاغ في هذا الشأن.

لكنّ المجلس البلديّ في ساوثبارك المكلّف خصوصًا علامات المرور في هذا الحيّ، أعلن مساء الجمعة أنه يرغب في استعادة العلامة وأبلغ الشرطة بالحادث.

مساء السبت أعلنت شرطة لندن أنه تمّ توقيف رجل وأنه لا يزال قيد التوقيف الاحتياطيّ.

وقال متحدّث باسم شرطة لندن "هذا الحادث يخضع لتحقيق حاليًّا" بدون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الشخص الموقوف.

ودعت الشرطة "أيّ شخص لديه معلومات عن الحادث أو المكان الّذي تتواجد فيه العلامة المروريّة" إلى الاتّصال بالشرطة.

وسبق أن سرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقيّة الباريسيّة باتاكلان الّذي أنجز عليه الفنّان المجهول الهويّة عملًا تكريميًّا لضحايا هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسيّة.

كذلك خرّبت أعمال أخرى له، من بينها لوحة جداريّة تدين العنف المنزليّ، وتمثّل ربّة منزل بمظهر نساء الخمسينات أو الستّينات، مع آثار كدمات على عينها وبأسنان مكسورة.