حُمَّى الكورونا وتأثيره على الأطفال

الكورونا هو وباء يجتاح العالم ويخلق الذعر والهلع بين الناس، بشكل كبير ويزداد الخوف يوميا من وصوله إلى الدول من حيث بدأ في الصين والدول حولها، "فحُجرت" البلاد ومنعت من الاتصال مع العالم ما عدا وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات، حظر السفر وتأثرت التجارة وضرب الاقتصاد العالمي وتأثر.

وفي بلادنا ووسطنا العربي قد اجتاحت البلاد موجه من الهلع والخوف لدى الناس بعد أن زار سياح أجانب البلاد ودخلوا إلى أماكن عدة وثبت لاحقا أنهم يحملون المرض فخاف الناس عندنا من كونهم ممكن أن يكونوا قد أصيبوا هم أيضا.

عن هذا الموضوع تحدثنا إلى الدكتور فؤاد موسى طبيب عائلة حدثنا عن المرض وبشكل خاص عن انتشاره وتأثيره على الأطفال والناس فقال:

"الكورونا هو فيروس معروف منذ سنوات وليس جديدا، ما حدث اليوم أن نفس الفيروس القديم، مؤخرا أحدث طفرة جينية تغيرت به صفات:

- أصبح معدٍ أكثر

- سرعة انتشاره أكبر

- فيروس الكورونا القديم كان يشبه أي إنفلونزا عادية، وحتى صعوبته أقل.

- الفيروس الجديد من ميزاته أنه ينجذب لخلايا الرئتين ويسبب إلتهابا رئويا قويا جدا.

من ناحية خطورته غالبية المصابين يشفون ولكن نسبة الموت منه لغاية الآن تبلغ حتى 2-3% وهم عادة:

- المسنون

- من لديهم نسبة مناعة منخفضة

ومقارنة مع فيروس وإنفلونزا الطيور التي غزت العالم قبل ما يقارب العقد من الزمن، نسبة الموت كانت حوالي 16%، ولكن هنا نتحدث عن فيروس سرعة انتشاره عالية جدا.

الهلع المبالغ به

من ناحية الهلع الذي يسيطر على العالم ككل وفي بلادنا بشكل خاص مبالغ به جدا ولا داعي لذلك.

- الوقاية يجب أن تكون خير من قنطار علاج ولا سبب لذلك.

- الانتباه الصحي العام هو المطلوب

- قلق مقبول

- المحافظة على النظافة

- غسل الأيدي جيدا

- الابتعاد عن أناس لديهم قحة وسعال وحم مرتفع

وهذه تعليمات عامة وموسمية في كل مواسم ألإنفلونزا.

- عدم التواصل المباشر مع أناس من الدول التي ينتشر بكثرة فيها فيروس الكورونا وتشكل خطرا حقيقيا للعدوى بالفيروس، مثل الصين وتايلاند وماكاو وهونكونج وإيطاليا وأستراليا وغيرها، حيث منعت كافة الدول ترتيب طيران لها وزيارات في الوقت الراهن.

بالنسبة للأطفال:

- نسبة إصابة ألأطفال بالفيروس هي أقل بكثير وكلما تقدم الإنسان في الجيل أكثر ازداد احتمال إصابته بالفيروس، وحتى الآن غير معروف السبب لذلك.

- لا داعي لخوف الأهل وإنما اتخاذ احتياطات الوقاية الصحية العامة.

في بلادنا

في الدولة عندنا لا توجد حالات الإصابة بفيروس كورونا على الإطلاق، إلا للأفراد الذين كانوا في السفينة التي انتشر فيها المرض (راجعوا الأخبار)، عليهم حجر تام.

مهم جدا عن طبيعة العدوى:

- لكي يعدى شخص شخصا أخر، يجب أن يكون قريبا منه بمسافة أقل من مترين "حد المسافة متران" وقريب عليه، مثلا في طائرة أو في السيارة البعد بينهما لأكثر من كرسيين لنقلص نسبة الإصابة.

- الفيروس ينتقل كما قلنا باللعاب واللعاب ولا يصل لأكثر من مترين.

- الخطورة تكون حين يثبت أنه ينتشر بالهواء عندئذ يكون الانتشار أوسع بكثير.

- الكمامات هي من اجل اللعاب وليس من أجل النفس.

- مفعول اللعاب يكون فقط لساعات محدودة . وبعدها لا يوجد احتمال أن ينتقل.

مهم التنويه:

في الناصرة قبل أيام ظهرت إشاعة بوجود إصابة، وفي قرية الرامة أيضا على أثر زيارة السياح من كوريا يحملون الفيروس وقد كانوا في زيارة أماكن معينة في البلاد، وهذا أمر غير حقيقي على الإطلاق وكاذب.

نصيحة :

تابعوا حياتكم العادية في التنقل والسفر، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية العامة.

الاستماع لتعليمات وزارة الصحة لأن الأمور في تحرك مستمر بالنسبة لتطور الفيروس.

د. فؤاد موسى

أخصائي في طب العائلة