لقاء خاصّ مع د. عزمي بشارة عبر "التلفزيون العربيّ" للحديث عن انعكاسات عودة نتنياهو للسّلطة

يجري "التلفزيون العربيّ"، مساء اليوم الأحد، لقاء خاصًّا مع المفكر العربي، د. عزمي بشارة، المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"؛ إذ يستضيفه في حلقة خاصّة من برنامج "تقدير موقف"، في قراءة للمشهد الإسرائيليّ وما أفرزته الانتخابات من نتائج قد تنهي الأزمة السياسية في إسرائيل بشأن الانتخابات، والمستمرّة منذ أكثر من 4 سنوات.

وسيتحدّث بشارة في الحلقة التي ستُبَثّ في تمام الساعة التاسعة، مساءً؛ عن ما الذي يعنيه وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة بعد جولات الانتخابات العديدة، وما انعكاسات عودة زعيم المعارضة ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، بنيامين نتنياهو على التطبيع العربي، وعلى السلطة الفلسطينية.

ودعت وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى محاضرة عامة بعنوان "الانتخابات الإسرائيلية 2022: استمرار الانزياح نحو اليمين وصعود الصهيونية الدينية"، يقدمها الدكتور عزمي بشارة، بعد غد الثلاثاء، عند الساعة الخامسة مساءً.

وأظهرت النتائج النهائية، والتي صدرت الخميس الماضي، بعد فرز 100% من الأصوات، تحصُّل معسكر نتنياهو، على 64 مقعدا في الكنيست الـ25، في حين أظهرت النتائج أن حزب "ميرتس" فشل نهائيا في تجاوز نسبة الحسم وبات خارج البرلمان الإسرائيلي.

وحظي التجمع الوطني الديمقراطي بثقة نحو 138 ألف ناخب عربي، غير أنه لم ينجح في تجاوز نسبة الحسم، في حين حصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع الحركة العربية للتغيير على نحو 179 ألف صوت، وحصلت القائمة الموحدة - الإسلامية الجنوبية، على 194 ألف صوت. وحصل حزب ميرتس على 3.16% من أصوات الناخبين علما بأن نسبة الحسم هي 3.25%، واحتاج الحزب الذي يخسر تمثيله في الكنيست لأول مرة منذ العام 1992، إلى نحو 5 آلاف صوت لتجاوز نسبة الحسم. وحصل حزب العمل على نحو 176 ألف صوت والتي ترجمت بأربعة مقاعد.

وكان د. بشارة قد قال إن أول نقد يوجَّه للديمقراطية الإسرائيلية، هو أنها دولة استيطانية قامت على أراضي الآخرين، وذلك خلال حلقة من برنامج "قراءة ثانية"، بُثَّت عبر شاشة "التلفزيون العربي" كذلك، الشهر الماضي، وأشار بشارة خلالها إلى أن التطابق في إسرائيل بين القومية والدين حتى عند الآباء المؤسسين، وهم جميعا من العلمانيين، منَع تحوّل إسرائيل إلى دولة مواطنة حقيقية، موضحا أن المواطنة في إسرائيل نوعان: جوهري وهو لليهود، ليس المقيمين فيها وحسب، ولكن لكل يهود العالم. أما السكان الأصلانيون المولودون في الأرض، فقد عوملوا وكأنهم طارئون أتوا من الخارج.

وقال بشارة إن تصدير المسألة اليهودية إلى منطقتنا كان هدف الغرب منذ البداية، وبهذا حاول الغرب إراحة ضميره وأصبح التضامن مع إسرائيل، بديلا عن التكفير عمّا فعله الغرب مع اليهود على مدى قرون. وأرجع نظرة بعض العرب لإسرائيل على أنها دولة ديمقراطية، إلى المظاهر الديمقراطية فيها، مثل تداوُل السلطة، ومحاسبة المسؤولين، والمستوى المعيشي المرتفع، وذلك مقابل انعدام هذه الأمور عربيًّا.

وذكر بشارة أن النضال الوطني الفلسطيني على أساس المطالبة بدولة ديمقراطية لكل المواطنين، هو أمر على تناقُض دائم مع الصهيونية، لأنها بجوهرها لا يمكن أن تصبح دولة ديمقراطية.