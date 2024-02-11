مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة: فرص التوصل لصفقة واجتياح رفح المحتمَل

مباشر \ يجري المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، حوارا، عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على قطاع غزة، وفرص التوصّل لصفقة، وقراءة في الواقع والتصريحات بشأن الاجتياح الوشيك لرفح.

يجري المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن حوارا، عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على قطاع غزة، وفرص التوصّل لصفقة، وقراءة في الواقع والتصريحات بشأن الاجتياح المُحتمَل لرفح.

وكان بشارة، قد أوضح خلال الحوار الأخير الذي أُجري معه عبر "التلفزيون العربي"، أنه يرى أن فلسطين تقف عند مفترق طرق حاليا، بين تصفية قضيتها والتفريط بدماء أبنائها وتضحياتهم، أو إيجاد حلّ عادل لها لا يمكن التوصل إليه إلا بتوحيد كل الفلسطينيين في إطار واحد يترجم الإنجازات العسكرية للمقاومة إلى نتائج سياسية تخدم قضيتهم.

وفي حين أشار بشارة إلى وجود انتقام أميركي من المقاومة وليس فقط من قبل إسرائيل، فإنه وصف مشروع الدولة الفلسطينية كما تقترحه إدارة الرئيس جو بايدن بأنه مجرد تحويل اسم السلطة الفلسطينية إلى دولة فلسطينية.