أسينسيو رفض عرضا ضخما لترك ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن أن ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد، رفض عرضا ضخما للرحيل عن صفوف الملكي في الصيف الماضي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب الشاب رفض عرضا بقيمة 150 مليون يورو من أحد أندية الدوري الإنجليزي في آب/أغسطس الماضي.

وأكدت الصحيفة أن أسينسيو، أبدى رغبته في البقاء مع ريال مدريد حتى ولو لم يشارك كأساسي، فيما أخبر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الأبيض الأندية الأخرى المهتمة به بأن عليهم دفع 700 مليون يورو إذا أرادو الحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسينسيو حتى الآن ليست لديه أي نية للرحيل عن الريال في المستقبل، ومستعد أن يصبر للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية للمدرب زين الدين زيدان، وهو ما يعد أمرا سيئا بالنسبة للأندية التي تحلم بضمه خاصة الثنائي الإنجليزي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.

وتألق صاحب الـ22 عاما في المباراة الأخيرة ضد الضيف باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث شارك كبديل في الدقيقة 79 والنتيجة 1-1، لينجح في تغيير مجريات اللقاء حيث سجل لوس بلانكوس هدفين في الدقائق الأخيرة.