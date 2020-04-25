مورينيو يسعى لإبرام صفقة من سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مورينيو تواصل مع توماس مونييه ظهير أيمن بي إس جي، مستغلا لوائح الفيفا التي تسمح للاعب بالتفاوض مع ناد آخر في الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

وأضافت أن مونييه لم يتلق أي إشارة من مسؤولي النادي الباريسي بشأن إمكانية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري (30 حزيران/يونيو المقبل).

ولفتت إلى أن هناك عدة أندية استفادت من موقف بي إس جي، وبدأت في جس نبض توماس مونييه (28 عاما) بشأن إمكانية ضمه في صفقة مجانية اعتبارا من الموسم الجديد.

ويعد مونييه الظهير الأيمن الأساسي لباريس سان جيرمان ينافسه اللاعب الشاب كولين داجبا مع توظيف لاعبين آخرين في نفس المركز مثل أندير هيريرا وتيلو كيرير.