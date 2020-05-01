ماذا قال سيتين عن إمكانية ضم لاوتارو؟

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، تحدث عن اهتمام فريقه بالحصول على خدمات نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي القادم.

وذكر سيتين، في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية "لاوتارو مارتينيز؟ إنه لاعب مهم ورائع، وبرشلونة مهتم دائمًا باللاعبين الرائعين".

وأضاف "في هذه الأوقات لا توجد كرة القدم، وكل يوم يظهر اسم مختلف في الميركاتو. كان هناك حديثًا عن نيمار، وأنا متأكد أنك ستسألني عن فابيان رويز أيضًا".

وتابع "هل هناك اتصال أرجنتيني بين ميسي ولاوتارو بشأن برشلونة؟ عليك أن تسأل ليونيل عن ذلك. وبعيدًا عن المزاح، يمكن لجميع اللاعبين الجيدين جذب اهتمام البارسا. هذا أمر واضح".

وأتم سيتين "إنه أمر حقيقي، القدرة على اللعب بجوار ميسي تمثل حافزًا كبيرًا للعديد من اللاعبين".