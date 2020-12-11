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تطور جديد حول مستقبل نيمار!

تاريخ النشر: 11/12/2020 - 14:27

تطور جديد حول مستقبل نيمار!
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، لن يرحل عن صفوف فريقه قبل نهاية عقده.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن رئيس الفريق الفرنسي، ناصر الخليفي، أغلق كل أبواب الرحيل أمام نيمار، قبل نهاية عقده في صيف 2022.

وكان الخليفي صرح مؤخرًا "بدأنا الحديث مع نيمار ومبابي بشأن تمديد التعاقد، وستبقى المفاوضات معهما سرية للغاية، لكني واثق أن الثنائي يريد البقاء في باريس".

وأشارت ليكيب إلى أنه في حالة عدم نجاح مفاوضات التجديد مع نيمار، فإن الخليفي سيضع ثمنًا للنجم البرازيلي يبلغ 100 مليون يورو في الصيف المقبل.

وأوضحت أن إدارة باريس تدرك جيدًا أن الأزمة الاقتصادية حاليًا في الكرة العالمية ستمنع أي نادٍ من إنفاق هذا المبلغ للتعاقد مع نيمار.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#باريس سان جيرمان
#نيمار دا سيلفا
#ناصر الخليفي

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