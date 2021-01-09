مدرب مانشستر يونايتد يحبط نجم فريقه

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير، اتخذ قرارا بعدم الاعتماد على أحد نجوم الفريق بشكل أساسي.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد فوجئ الهولندي دوني فان دي بيك بعدم وجود أي دور له مع الفريق.

وانضم الهولندي إلى مانشستر يونايتد، في الصيف الماضي، قادمًا من أياكس، مقابل 35 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة "سولسكاير يضع فان دي بيك كخيار رابع في وسط الملعب، بعد كل من بول بوغبا وبرونو فيرنانديز وفريد وسكوت ماكتوميناي".

وأوضح التقرير أن الصحافة الهولندية نصحت دي بيك بحزم حقائبه والرحيل عن أولد ترافورد في كانون الثاني/ يناير الجاري، حال لم يشارك في نصف نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وهي المباراة التي دفع خلالها سولسكاير بدي بيك في آخر دقيقتين.

وأشار التقرير، إلى أن حالة الإحباط الشديدة التي يشعر بها دي بيك، دفعته لعدم إجراء أي مقابلات صحفية.