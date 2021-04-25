مشجعو مانشستر يونايتد يتظاهرون ضد مالكي النادي

نظّمت مجموعة من مشجعي نادي مانشستر يونايتد، أمس السبت، مظاهرة أمام ستاد أولد ترافورد، وذلك للاحتجاج ضد أسرة جليزر التي تملك النادي، بعد المشاركة في الإعلان عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي المثير للجدل.

وكان يونايتد ضمن 6 أندية إنجليزية شاركت إلى جانب 6 أندية أخرى في طرح فكرة الدوري الجديد المنافس لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينسحب من المجموعة الثلاثاء الماضي تحت وطأة الاحتجاجات.

وكانت أسرة جليزر الأميركية قد اشترت النادي مقابل 790 مليون إسترليني (1.1 مليار دولار) في 2005، ولا تزال تملك حصة الأغلبية في أسهمه.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، إن المحتجين تجمعوا أمام النادي وأطلقوا ألعابا نارية باللونين الأصفر والأخضر، التي تميز الاحتجاجات ضد أسرة جليزر.

وأضافت شبكة "سكاي سبورتس" التلفزيونية، أن المشجعين الغاضبين رفعوا لافتات تطالب برحيل أسرة جليزر.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، إيد وودوارد والذي كان له دور بارز في الإعلان عن دوري السوبر، إنه سيستقيل من منصبه في نهاية 2021.

وقبل مباراة ليفربول مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أمس السبت، تجمع نحو 150 من مشجعي بطل إنجلترا للاحتجاج، رغم أن جون هنري مالك النادي وهو أمريكي اعتذر عن المشاركة في إطلاق دوري السوبر.

ويحتل يونايتد المركز الثاني بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيحل ضيفا على ليدز يونايتد في وقت لاحق من اليوم الأحد.