أفادت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يستعد لخوض كلاسيكو جديد في تجربته الاحترافية مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وسبق لميسي أن حقق أرقاما قياسية في مباريات الكلاسيكو بالليغا، وستنتظر الجماهير الكثير من السنوات كي يظهر لاعب آخر ويحطم تلك الأرقام.

وهذا الشهر، سيكون ميسي على موعد مع كلاسيكو جديد، وإن كان أقل شهرة من كلاسيكو الريال وبرشلونة، عندما يلتقي باريس سان جيرمان مع مارسيليا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبكل تأكيد، سيسعى البرغوث لإثبات أنه رجل المباريات الكبرى، وسيكون تحدي الكلاسيكو الفرنسي، اختبار من نوع جديد أمام البرغوث.

وستكون المواجهة، التي تقام على ملعب فيلودروم، جاذبة للجماهير، وبالتحديد العربية، لمتابعة هذه المباراة المرتقبة والنجم الأرجنتيني عن قرب.