برشلونة يرد على إمكانية ضم بوغبا

ردّ فريق برشلونة الإسباني على إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في صفقة مجانية عقب نهاية الموسم الحالي.

وربطت تقارير صحفية سابقة بوغبا بالانتقال إلى برشلونة بعدما عرضه وكيل أعماله، مينو رايولا، على رئيس الفريق الكاتالوني، خوان لابورتا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة حسم قراره بعدم التعاقد مع بوغبا، على الرغم من أن صفقة انتقاله ستكون مجانية.

وأوضحت الصحيفة، أن سبب عدم رغبة برشلونة في ضم لاعب الوسط الفرنسي، هو راتبه الضخم والذي يصل إلى 17 مليون يورو في الموسم، إلى جانب العمولة الكبيرة التي يحصل عليها وكيله.

وأكدت الصحيفة، أن برشلونة لن يدفع رواتب بهذه القيمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة أدت أن بوغبا يفاضل بين البقاء في مانشستر يونايتد، والانتقال لريال مدريد أو يوفنتوس.