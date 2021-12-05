ماذا قال تشافي بعد الخسارة أمام بيتيس؟

أعرب مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن تذمره بعد الخسارة الأولى في عهده أمام ريال بيتيس بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.

وذكر تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "حين كنا في أفضل حالاتنا تلقينا الهدف، وكان علينا أن نكون أكثر تركيزًا، والخصم تفوق علينا في مواجهات رجل لرجل، وقدمنا دقائق جيدة، والخسارة عقاب كبير بالنسبة للمباراة التي لعبناها".

وأضاف "الهزيمة مؤلمة؛ لأنها في ملعبنا، لكن هذه هي كرة القدم، ويجب أن نسيطر على المباريات بشكل أكبر، ويجب أن نتحسن ونكون أكثر ذكاءً على المستوى التكتيكي، ويوم الأربعاء المقبل ينتظرنا نهائي آخر، ولا يمكن أن نفشل أكثر من ذلك".

وتابع "في برشلونة تلعب نهائيات باستمرار، ولا نحب أن نخسر، لم نستحق الهزيمة، وفي بعض الأحيان لا تستحق الفوز لكن تنتصر مثل ما حدث ضد فياريال وبالأمس كان عكس ذلك، لكن علينا أن نطوي هذه الصفحة، ونعود للقتال يوم الأربعاء ضد بايرن ميونخ".

وبهذا الفوز رفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع.