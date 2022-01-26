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تحديد مدة غياب بنزيمة بعد إصابته

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 17:33

تحديد مدة غياب بنزيمة بعد إصابته
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى مدة غياب النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، عن صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة إلتشي في الليغا يوم الأحد الماضي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه كان المقرر أن يخضع بنزيمة اليوم الأربعاء لاختبار طبي، لكنه لم يحدث.

وأضافت الصحيفة "التشخيص الأول للإصابة: انقباض في أوتار الساق اليسرى، بينما لم يصدر تقرير طبي رسمي من النادي بعد".

وبيّنت "من حيث المبدأ سيغيب بنزيمة 10 أيام ويمكن أن يلحق بمباراة الكأس ضد أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس".

وأشار التقرير إلى أن "كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لن يخاطر بالدفع ببنزيمة والهدف الرئيسي هو أن يكون جاهزا للمباراة ضد باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس يوم 15 شباط/فبراير المقبل".

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#ريال مدريد
#كريم بنزيمة
#كارلو أنشيلوتي

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