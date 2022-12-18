مونديال قطر: ميسي أفضل لاعب ومبابي هداف البطولة

أضاف الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى اللقب الأهم وهو الفوز بكأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، نيله جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال قطر، الذي ذهب لقبه الأحد لصالح بلاده على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

واستحق ميسي هذا اللقب بعدما منح بلاده تتويجها العالمي الأول منذ نسخة العام 1986 بتسجيله سبعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة، بعد أن قادها لتعويض صدمة السقوط الافتتاحي أمام السعودية 1-2 ليختتم ابن الـ35 عاما بذلك مغامرته المونديالية الخامسة والأخيرة بأفضل طريقة ممكنة.

وأحرز الفرنسي، كيليان مبابي، لقب هداف مونديال قطر بتسجيله 8 أهداف بينها ثلاثية (هاتريك) في النهائي الذي خسره فريقه أمام الأرجنتين.

وتقدم مبابي على ميسي (7 أهداف) الذي سجل ثنائية في المباراة النهائية.

اللاعب الذي سيبلغ عامه الـ24 الثلاثاء والذي كان أبرز اكتشافات مونديال 2018، أمل في تكرار إنجاز الاسطورة البرازيلية بيليه الذي توج تواليًا عامي 1958 و1962، عندما كان في سن الـ17 و21 رغم أنه أنهى النسخة التالية مصابًا.

وحظي مبابي بالإشادة من زملائه أمثال أوليفييه جيرو الذي قال "من الواضح أنه أفضل مهاجم لعبت معه"، إلى المدافع إبراهيما كوناتيه "بكل صدق، لا أعرف عند أي مستوى سيتوقف".

وجاء تعثّر نجم موناكو السابق في مواجهة زميله ميسي الذي نجح عن 35 عاما في لمس الكأس التي يتوق إليها منذ سنوات من دون نجاح؛ وهو لقب عالمي سيجعله أقرب إلى الكرة الذهبية الثامنة.

ومع ذلك، لا يعني هذا أن مبابي أصبح بعيدًا عن هذه الجائزة الفردية المرموقة، هو الذي حل في المراكز العشرة الأولى في الأعوام الخمس الأخيرة. تألق بشكل هائل في النصف الأول من الموسم مع باريس سان جيرمان مسجلا 19 هدفًا في 20 مباراة.