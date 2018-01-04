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عرابة والبعنة والطيبة تتصدر المدارس المتفوقة في الرياضيات

تاريخ النشر: 04/01/2018 - 10:41

عرابة والبعنة والطيبة تتصدر المدارس المتفوقة في الرياضيات
مدرسة البعنة الثانوية (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

تصدرت 3 مدارس ثانوية من المجتمع العربي قائمة المدارس المتفوقة في نتائج امتحانات الثانوية العامة "البجروت" 5 وحدات بموضوع الرياضيات التي جرت العام الماضي.

والمدارس العربية المتفوقة الثلاث هي مدرسة البطوف الشاملة في عرابة، حصلت على معدل 95.72% والمدرسة الثانوية الشاملة في البعنة بمعدل 94.88% ومدرسة "عتيد" في الطيبة بمعدل 94.38%.

ونشرت وزارة التربية والتعليم لأول مرة نتائج امتحانات الثانوية العامة "البجروت" في جميع المواضيع التي قدمها الطلاب في كافة مدارس البلاد.

وتسنى ذلك في أعقاب التماس قدمته "الحركة لحرية المعلومات" إلى المحكمة العليا، بعد أن رفضت وزارة التربية والتعليم الكشف عن النتائج، واكتفت بنشر نسبة المستحقين لشهادت البجروت.

وسادت أجواء من الفخر والفرح في عرابة والبعنة والطيبة بعد نشر هذه النتائج.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#عرابة
#البعنة
#المجتمع العربي
#البجروت

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