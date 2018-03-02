باقة: اختتام دورة لإكساب مهارات العثور على عمل ملائم

ضمن مشروع المرأة الرّياديّة الذي يفعّلهُ قسم الشّؤون والخدمات الاجتماعيّة في بلديّة باقة الغربيّة، اختُتِمَت الأسبوع الماضي، ورشة إرشاديّة لشريحة النّساء، هدَفَت إلى تهيئة المنتسبات لدخول سوق العمل، وذلك عَبْرَ إكسابهنّ مهارات وأدوات حيويّة من شأنها سدّ الفجوات النّاقصة واللازمة في هذا السيّاق.

جاء ذلك في بيان أصدره النّاطق بلسان بلديّة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، وصلت نسخة عنه لـ"عرب 48" اليوم، الجمعة.

وأضاف البيان أنه "اشتملت هذه الدّورة الإرشاديّة على 16 لقاءً تدريسيًّا، تمّ خلالها إعداد النّساء لاكتساب مهارات، أدوات وطرائق تفتقدنها، من أجل الوصول إلى سوق العمل، بطريقة ناجعة وسهلة. ومن الأمور الرّئيسيّة التي ركّزت عليها الدّورة، كانت إكساب المنتسبات مهارة كتابة السّيرة المهنيّة بشكل محترف، وتحديد أهداف العمل المرجوّ، وكذلك أدوات تسويقيّة من شأنها أن تكسر حالة الجمود، وتزيد من احتمالات العثور على عمل ملائم. كما هيّأت الدّورة نساءها، لدخول مقابلات العمل، بطريقة تجعل نِسَبَ القبول أعلى بكثير".

وأشار إلى أنّ "هذا المشروع يندرجُ ضمن مشروع ‘المرأة الرّياديّة’ الذي يأتي نتيجَةَ تعاون بنّاء ما بين مكتب الشّؤون والخدمات الاجتماعيّة، ومركز التّمكين الأسريّ المنبثق عنه، وبين وزارة التّطوير الاقتصاديّ. ورُوفِقَت المنتسبات للدورة بطاقم مهنيّ عَمِلَ على إكساب النّساء أفضل وأعلى المهارات في سياق البحث عن العمل.

وركّزت المشروع، مريم مجادلة؛ وأرشدت الفرقة، موجّهة المجموعات، أمل واوي؛ وشاركت فيه أيضًا، العاملة الاجتماعيّة، نهلة غنايم؛ وكانت مرافقة المشروع، العاملة الاجتماعيّة، لميس مجادلة، والتي صرّحت بدورها، أنّ ‘مثل هذه الدّورات والمساقات، في غاية الأهميّة لشريحة النّساء غير العاملات في مجتمعنا، واللواتي يفتقدن لأدوات معرفيّة مختلفة، من شأنها أن تدعمهنّ وتقدّمهن في مجال العثور على العمل، وليس على أيّ عمل، وإنما على عمل ملائم لقدراتهنّ واختصاصاتهنّ’، والتي شدّدت أيضًا على تأمين حقوق العمل كاملةً، وفق ما ينصّ عليه القانون، لكلّ النّساء، وزيادة الوعي لديهنّ في هذا السّياق".