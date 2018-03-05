مؤتمر كيان يبحث مشاركة النساء في السلطات المحلية

أصدر التنظيم النسوي، "كيان"، اليوم الإثنين، إعلانًا عن نيّته تنظيم مؤتمرًا صحفيًا، يوم الأربعاء السابع من آذار/ مارس، في الناصرة، يعرض من خلاله نتائج بحث مُعمق عن مشاركة النساء الفلسطينيات في إسرائيل في الانتخابات للسلطات المحليّة.

وأشار البيان إلى أنّه ستشارك في المؤتمر نساء ناشطات في الحقل المحلي وينوين الترشح للانتخابات القادمة، وأنّ البحث يعالج مسألة إقصاء النساء الفلسطينيات من الحيّز العام، وهو تحت عنوان "إقصاء النساء الفلسطينيات عن مجالس السلطات المحليّة: واقع وتحديات بين قمع الدولة وقمع المجتمع".

وقال البيان أيضًا، إنّ نشر نتائج البحث يتزامن مع يوم المرأة العالميّ، الثامن من آذار/ مارس، للتشديد على أنّ إنصاف المرأة يبقى منقوصًا وغير مكتملا مع إقصاء المرأة من الحيز العام، والحيلولة دون منحها حقها في المشاركة السياسيّة المؤثرة وليست الصوريّة.

وأضاف البيان أيضًا، "يقف البحث عن قرب على المعيقات الفعليّة لتمثيل النساء في الحيز العام والترجمة الفعليّة لهذه المعيقات من وجهة نظر النساء أنفسهن، حيث لا يكتفي البحث بالأدبيات والتحليلات العلمية والأكاديمية التي تناولت الموضوع، بل يتعدى ذلك ليتناول هذه المعيقات بالارتكاز على تجارب عملية لنساء خضن تجربة الترشح للانتخابات المحلية".

وشدد البيان على أن البحث "يتميّز في الدمج ما بين تجارب النساء وتجارب الرجال، من جهة، ومن ناحية أخرى، تسليط الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين الرجال والنساء في رؤيتهم وتحليلهم للمواضيع والقضايا ذاتها".

ويُشار إلى أن البحث، الذي عملت على كتابته مدير ة "كيان"، رفاه عنبتاوي، يأتي ضمن عمل ونشاط جمعية "كيان" على زيادة تمثيل النساء العربيات في عضوية المجالس المُنتخبة في السلطات المحلية، من خلال مشروع تمثيل نساء في السياسة العامة وفي مواقع اتخاذ القرار المرتكز على عمل ميداني مكثف ومنهجي مع النساء تحديدًا ومع كافة شرائح المجتمع عامة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من كافة اشكال التمييز ولا سيما التمييز على أساس الجنس.

ويُشار أيضًا إلى أنّ نقطة انطلاق الجمعية ارتكزت على الايمان بأن التمثيل المناسب للنساء في السياسة هو أحد أهم مشتقات الحق في المساواة، وهو حق إنساني وأساسي في مجتمع ديمقراطي، وعلى الاقتناع بضرورة وجود عمل ميداني يرتكز على الاستثمار في الحقل ويعمل على تطوير نساء قياديات من جهة وعلى تطوير المعرفة اللازمة حول أوضاع النساء في السياسة العامة والمحلية من جهة أخرى.