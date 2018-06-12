15 ألف طالب يتقدمون لامتحان السياقة النظرية بالمدارس

يتقدم نحو 15 ألف طالب من 508 صفوف تعليمية في 104 مدارس لامتحان السياقة النظرية في المدارس لأول مرة، وسيكون بإمكانهم الحصول على إعفاء لمدّة 3 سنوات من امتحان السياقة النظريّة، كبديل لامتحان قسم الترخيص، وبإمكانهم الحصول على رخصة السياقة خلال هذه المدّة الزمنيّة.

علامة اجتياز الامتحان 80، وسيتم تسليمها للطلّاب بعد أسبوع واحد من يوم الامتحان.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا جاء فيه أنه "في العام القادم سنزيد عدد الصفوف إلى 1000 صف، على أن يكون الهدف بعد عامين كافّة صفوف العاشر تمتحن في السياقة النظريّة ضمن إطار التّربية المروريّة. سوف تُجرى امتحانات السياقة النظريّة وفق أنظمة امتحانات البجروت بصورة كاملة، بما في ذلك تفعيل الخزنة، جلب الامتحانات لمحطّات الاستقبال، إشراف خارجيّ وفحص في مركز فحوصات امتحانات البجروت".

وأشارت إلى أن هذا الامتحان هو جزء من الخطّة الخماسيّة للوزارة لتعزيز الحذر على الطرق وتحسين ثقافة السّياقة في البلاد، وكجزء من المشروع، بالتعاون مع سلطة الأمان على الطرق، واستعدادًا للامتحان يجب أن يجتاز الطلّاب دروسا مخصّصة قام بتعليمها معلّمون من داخل المدرسة الذين تأهّلوا للبرنامج.

ويشمل الامتحان، من بين عدّة أمور، التطرّق إلى المواضيع التي تمّ تعلمها على مدار السنة: "تطلّعات نحو التعب خلال السياقة، الضغط الاجتماعيّ، الالتهاء (الانحراف) ومخاطر تعاطي الكحول".