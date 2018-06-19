700 ألف طالب من المرحلة فوق الابتدائية يخرجون غدا للعطلة الصيفية

*نحو 175 ألف طالب عربي يخرجون للعطلة الصيفية

يخرج 700 ألف طالب من المرحلة فوق الابتدائيّة في البلاد للعطلة الصيفية غدا الأربعاء، بينهم 175 ألف طالب عربي.

وتقوم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والسلطات المحلية العربية والأطر السياسية وجمعيات المجتمع المدني، ضمن إمكانياتها المتواضعة، بإعداد برامج خاصة للطلاب من أجل قضاء عطلة صيفية آمنة وممتعة ومثرية.

كما سيتم خلال العطلة الصيفيّة تنفيذ عدّة مشاريع ومنها مدارس العطلة الصيفيّة والمخيّمات وبرنامج صيف آخر.

ودعا أولياء أمور الطلاب العرب السلطات المحلية إلى بذل أقصى الجهود من أجل جعل العطلة الصيفية عطلة آمنة وممتعة ومفيدة لجميع الطلاب والطالبات، وناشدوا الجهات المسؤولة والأهالي جميعا بالاهتمام بقضايا الأمان في الشوارع والأحياء والأماكن العامة، وذلك لتفادي إصابة الأطفال في الحوادث البيتية وحوادث الطرق.

كما ناشدوا المشغِّلين باحترام التشريعات والقوانين الخاصة بعمل الشبيبة، من حيث الجيل الأدنى (14 عاما)، والأجر وساعات العمل والراحة والسفريات وغيرها، وعدم استغلال الطلاب في العمل وسلب حقوقهم.

وناشد أهالي الطلاب جميع الجهات القائمة على المخيّمات والفعاليات الصيفية بتكثيف المضامين الهادفة والتربوية وتقوية النسيج الاجتماعي وتنمية روح التسامح والتكافل وتقبل الآخر ونبذ كل أنواع التعصب والعنف، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية وتمكين العائلات محدودة الدخل والمتعددة الأولاد من إشراك أبنائهم وبناتهم في هذه النشاطات الهامة، وتعزيز روح الانتماء والمبادرة من خلال التطوّع في مؤسسات قرانا ومدننا العربية.

ونحن في موقع "عرب 48" نتمنى لطلابنا ومربينا عطلة صيفية مثرية وممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى استغلال العطلة الصيفية لممارسة فعاليات قيمية ومعنوية منها المبادرة لجولات أسرية واجتماعية في أنحاء البلاد والتعرف على تاريخ وطبيعة بلادنا وتعزيز التمسك بالهوية الوطنية الفلسطينية، والتشجيع على المطالعة والقراءة، وتنفيذ برامج مثرية تساهم في صقل شخصية الطالب العربي بالبلاد.