"مجتمع متحرّش" يجرّم عناق معجبة لراشد الماجد

اعتقلت السلطات السعودية منذ يومين شابّة عانقت الفنان العراقي راشد الماجد أثناء حفلةٍ أقامها في مساء الجمعة، بتهمة التّحرّش، إذ اعتبرت الشرطة في بيانها أن عناق الشابة للفنان في الحفل "أفعالًا مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش"، ونُقلت على أثرها إلى مركز توقيف النساء لتحال القضيّة إلى النيابة العامّة.

وأثارت حادثة العناق ضجيجًا في شبكات التواصل الاجتماعي، لترتفع الأصوات مستنكرةً هذا الفعل، معتبرةً أنه "فعل شائن" فيما تجاوزت أصوات أخرى لتستنكر إقامة حفل فنّيّ في المملكة أصلًا.

بعدين جابت مثال على الاحتساب بالعمل وقالت مثل الرجال الي وخروا البنت الي ضمت ماجد المهندس يعتبر عملهم احتساب منعوا من حدوث منكر، وإننا حنا دولة مسلمة وإلخ. عاد كان ودي اثير الجدل واقول ليش ما احتسبوا ومنعوه يغني من باب إن الغناء حرام ومنكر — • (@KILLYUO_) July 16, 2018

#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ

يمنية ولا سعودية ولا ان شاء الله تكون يهودية

من الاصل

ليش حفلة غناء ورقص في بلاد الحرمين لعنة الله على من تساهل ودمر سمعة بلاد المسلمين — بن يزيد (@abdalaziz1997bb) July 16, 2018

#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ



عندما كان يقول السلف ان الغناء رقية الشيطان وبريد الزنا كانوا يضحكون علينا الاشقياء حتى رأوا فعل تلك الفتاة التي هزت المجتمع



وقال ابن تيمية

الغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش



وقال ابن القيم:

فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا — ابن وائل العنزي (@namtalsalf) July 16, 2018

بينما حاسب آخرون عناق الشابة للفنان بمفاهيم الحرام الديني، واعتبروا ما حدث "منكرًا" داعين الشابة إلى الارتداع عن "فعلها" والخجل به.

#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ

ينتظرون الفنانين على المسارح ٦ ساعات

وينتظرون اللاعبين في الملاعب ٤ ساعات

وإذا تقفلت المحلات لأجل الصلاة لمدة نصف ساعة قالوا تعطلنا بسبب الصلاة

يا أمة ضحكت من جهلها الأمم — محمد (@3hb0tHCQIBMBUfL) July 16, 2018

#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ#فتاه_تضم_ماجد_المهندس

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والله ان ضمة القبر اهون من ضمة شخص مايحل لك، للأسف قيمة الحياء في هذا الزمن قليل من يدركها، ورحم الله امرءٍ عرف قدر نفسه — ‏عنوووود (@lov14005) July 16, 2018

أمّا السلطات السعودية، التي كانت قد بادرت في الفترة الأخيرة إلى تنظيم حفلات فنية بتخطيط "هيئة الترفيه" التي تمّ تشغيلها بعد تولّي ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إقرار "نظام مكافحة التحرش" الذي يتضمّن عقوبات ضد المتحرش تصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل في حدّها الأقصى إلى 3 ملايين ريال.

#نظام_مكافحه_التحرش

للي يبررون التحرش بعدم ستر البنت ويحللونه أقولهم لا تكثرون حكي لبسنا عباية راس وقفاز تحرشتوا فينا!طلعنا وعشنا حياتنا وتحرشتوا فينا! انطقينا بالبيوت ولحقتونا هناك وتحرشتوا فينا! قسمنا المجتمع لأماكن خاصة بالرجال والنساء وتحرشتوا فينا؟وش يردعكم غير القانون؟ — Nu (@NHMH_DY) May 28, 2018

وتعدّ معدّلات التحرّش ضد النساء في السعودية مرتفعة رغم شحّ الإحصائيات التي تتناول القضيّة، ففي عامي 2015 و2016 وحدهما، قدم نحو 5700 قضيّة تحرّش في السعودية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة العدل السعودية في تقرير لها نشرته عام 2015. فيما أعلن تقرير إحصائي حكومي عام 2014 أنّ 7 أطفال يتعرّضون للتحرش يوميًّا.