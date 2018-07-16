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"مجتمع متحرّش" يجرّم عناق معجبة لراشد الماجد

تاريخ النشر: 16/07/2018 - 16:52

"مجتمع متحرّش" يجرّم عناق معجبة لراشد الماجد
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: مرح الأنوار

اعتقلت السلطات السعودية منذ يومين شابّة عانقت الفنان العراقي راشد الماجد أثناء حفلةٍ أقامها في مساء الجمعة، بتهمة التّحرّش، إذ اعتبرت الشرطة في بيانها أن عناق الشابة للفنان في الحفل "أفعالًا مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش"، ونُقلت على أثرها إلى مركز توقيف النساء لتحال القضيّة إلى النيابة العامّة.

وأثارت حادثة العناق ضجيجًا في شبكات التواصل الاجتماعي، لترتفع الأصوات مستنكرةً هذا الفعل، معتبرةً أنه "فعل شائن" فيما تجاوزت أصوات أخرى لتستنكر إقامة حفل فنّيّ في المملكة أصلًا.

بينما حاسب آخرون عناق الشابة للفنان بمفاهيم الحرام الديني، واعتبروا ما حدث "منكرًا" داعين الشابة إلى الارتداع عن "فعلها" والخجل به.

أمّا السلطات السعودية، التي كانت قد بادرت في الفترة الأخيرة إلى تنظيم حفلات فنية بتخطيط "هيئة الترفيه" التي تمّ تشغيلها بعد تولّي ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إقرار "نظام مكافحة التحرش" الذي يتضمّن عقوبات ضد المتحرش تصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل في حدّها الأقصى إلى 3 ملايين ريال.

وتعدّ معدّلات التحرّش ضد النساء في السعودية مرتفعة رغم شحّ الإحصائيات التي تتناول القضيّة، ففي عامي 2015 و2016 وحدهما، قدم نحو 5700 قضيّة تحرّش في السعودية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة العدل السعودية في تقرير لها نشرته عام 2015. فيما أعلن تقرير إحصائي حكومي عام 2014 أنّ 7 أطفال يتعرّضون للتحرش يوميًّا.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السعودية
#نظام مكافحة التحرش
#عناق راشد الماجد

من عرب 48

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