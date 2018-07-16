"مجتمع متحرّش" يجرّم عناق معجبة لراشد الماجد

اعتقلت السلطات السعودية منذ يومين شابّة عانقت الفنان العراقي راشد الماجد أثناء حفلةٍ أقامها في مساء الجمعة، بتهمة التّحرّش، إذ اعتبرت الشرطة في بيانها أن عناق الشابة للفنان في الحفل "أفعالًا مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش"، ونُقلت على أثرها إلى مركز توقيف النساء لتحال القضيّة إلى النيابة العامّة.
وأثارت حادثة العناق ضجيجًا في شبكات التواصل الاجتماعي، لترتفع الأصوات مستنكرةً هذا الفعل، معتبرةً أنه "فعل شائن" فيما تجاوزت أصوات أخرى لتستنكر إقامة حفل فنّيّ في المملكة أصلًا.
بعدين جابت مثال على الاحتساب بالعمل وقالت مثل الرجال الي وخروا البنت الي ضمت ماجد المهندس يعتبر عملهم احتساب منعوا من حدوث منكر، وإننا حنا دولة مسلمة وإلخ. عاد كان ودي اثير الجدل واقول ليش ما احتسبوا ومنعوه يغني من باب إن الغناء حرام ومنكر — • (@KILLYUO_) July 16, 2018
#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ— بن يزيد (@abdalaziz1997bb) July 16, 2018
يمنية ولا سعودية ولا ان شاء الله تكون يهودية
من الاصل
ليش حفلة غناء ورقص في بلاد الحرمين لعنة الله على من تساهل ودمر سمعة بلاد المسلمين
#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ— ابن وائل العنزي (@namtalsalf) July 16, 2018
عندما كان يقول السلف ان الغناء رقية الشيطان وبريد الزنا كانوا يضحكون علينا الاشقياء حتى رأوا فعل تلك الفتاة التي هزت المجتمع
وقال ابن تيمية
الغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش
وقال ابن القيم:
فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا
بينما حاسب آخرون عناق الشابة للفنان بمفاهيم الحرام الديني، واعتبروا ما حدث "منكرًا" داعين الشابة إلى الارتداع عن "فعلها" والخجل به.
#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ— محمد (@3hb0tHCQIBMBUfL) July 16, 2018
ينتظرون الفنانين على المسارح ٦ ساعات
وينتظرون اللاعبين في الملاعب ٤ ساعات
وإذا تقفلت المحلات لأجل الصلاة لمدة نصف ساعة قالوا تعطلنا بسبب الصلاة
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم
#ماجد_المهندس_بسوق_عكاظ#فتاه_تضم_ماجد_المهندس— عنوووود (@lov14005) July 16, 2018
ً
والله ان ضمة القبر اهون من ضمة شخص مايحل لك، للأسف قيمة الحياء في هذا الزمن قليل من يدركها، ورحم الله امرءٍ عرف قدر نفسه
أمّا السلطات السعودية، التي كانت قد بادرت في الفترة الأخيرة إلى تنظيم حفلات فنية بتخطيط "هيئة الترفيه" التي تمّ تشغيلها بعد تولّي ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إقرار "نظام مكافحة التحرش" الذي يتضمّن عقوبات ضد المتحرش تصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل في حدّها الأقصى إلى 3 ملايين ريال.
#نظام_مكافحه_التحرش— Nu (@NHMH_DY) May 28, 2018
للي يبررون التحرش بعدم ستر البنت ويحللونه أقولهم لا تكثرون حكي لبسنا عباية راس وقفاز تحرشتوا فينا!طلعنا وعشنا حياتنا وتحرشتوا فينا! انطقينا بالبيوت ولحقتونا هناك وتحرشتوا فينا! قسمنا المجتمع لأماكن خاصة بالرجال والنساء وتحرشتوا فينا؟وش يردعكم غير القانون؟
وتعدّ معدّلات التحرّش ضد النساء في السعودية مرتفعة رغم شحّ الإحصائيات التي تتناول القضيّة، ففي عامي 2015 و2016 وحدهما، قدم نحو 5700 قضيّة تحرّش في السعودية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة العدل السعودية في تقرير لها نشرته عام 2015. فيما أعلن تقرير إحصائي حكومي عام 2014 أنّ 7 أطفال يتعرّضون للتحرش يوميًّا.
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