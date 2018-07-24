"كيان" يوجه رسالة لرؤساء السلطات المحلية ورؤساء القوائم المرشحة

توجّه "كيان"- تنظيم نسوي برسالة لرؤساء السلطات المحليّة العربية ورؤساء القوائم ومستشارات شؤون المرأة في المجالس المحليّة، مطالبًا إياهم بأخذ الدور الطبيعي والمتوخى منهم من اجل العمل على ضمان تمثيل نسائي في القوائم الانتخابية بأماكن مضمونة مبنية على اعتبارات مهنية بعيدًا عن الحمائلية أو الطائفيةّ.

وجاءت هذه الرسالة بناء على بحث معمّق أجرته الجمعية تحت عنوان "إقصاء النساء الفلسطينيات عن مجالس السلطات المحليّة: واقع وتحديات بين قمع الدولة وقمع المجتمع"، والذي بيّنت نتائجه الصورة القاتمة التي تعكس دور رؤساء السلطات المحليّة ورؤساء القوائم المرشحة، الحالية والسابقة، في ترسيخ دونية نسائنا سياسيًا وإقصائهن من الساحة السياسية المحلية عامة ومن الانتخابات تحديدًا.

وكانت نتائج البحث قد أظهرت أنّ المعيقات التي تحول دون مشاركة نسائنا في الانتخابات للسلطات المحليّة تتمركز أساسًا في الهيمنة الذكورية على الحيز العام والقهر القومي، عدا العنف الذي تتسم به انتخاباتنا للسلطات المحليّة والذي يطرح السؤال حول جاهزية نسائنا للتعامل معه.

وكذلك تساهم إدارة المعارك الانتخابية ضمن المنظومة الذكورية المكرسة للإقصاء، والمبنى العائلي والطائفي لمجتمعنا، في تكريس غياب النساء عن السلطات المحلية، خاصة في ظل غياب الأجندة النسوية من الانتخابات للسلطات المحليّة وانخراط الاحزاب في المنظومة الذكورية والعائلية للانتخابات.

وأكد تنظيم "كيان" في رسالته على أنه يرى أن للمرشحين في الانتخابات من رؤساء حاليين ورؤساء قوائم دورًا فيما ذكر من المعيقات والتحديات وبالتالي دورًا في تغيير هذا الواقع ومعالجة المعيقات والتحديات، وعليه، واعتمادًا على ما اشار إليه البحث، ومن باب أنّ مسؤولية التغيير لا تقع على عاتق النساء فقط إنما على المجتمع كافة، إرسلت النسخة من البحث المذكور على أمل أن يتم دراسته وتبني نتائجه وتوصياته نحو أخذ الدور المنشود بالتغيير.

وشدد "كيان" على أنّ عددًا من الرؤساء كان له الدور المهم في دفع ورفع مكانة المرأة، إلا أنه وعلى ما يبدو هذا الدفع لم يكن بالكافي الأمر الذي يلقي الضوء على بصيص أمل قابع في الجهة الأجرى من الصورة المعتمة لمجتمعنا، يمكن استثماره لتغيير الواقع مع اقتراب الانتخابات، فهنالك مجال ومتسع للتغيير نحو الأفضل.

وفي تعقيبٍ لها أوضحت رفاه عنبتاويّ، مديرة "كيان" أن الرسالة تأتي كلفت نظر، علمًا أن هنالك بعض القوائم التي نصبت امرأة في مقدمتها، إلا أنّ العدد ليس بالكافي ولا يمكن الحديث عنه كظاهرة".

واختتمت عنبتاوي بالقول إن "كيان" يضع في سلم الأولويات مسألة دمج النساء في الحيّز العام والحيز السياسيّ، الذي يعني بالضرورة ايضًا الانتخابات للسلطات المحليّة، وعلى استعداد لتقديم المعونات والاستشارات في الموضوع لكل القوائم الراغبة بذلك او للمرشحات او المعنيات بالترشح.

يُشار في هذا السياق ان "كيان" تعمل على عدة مستويات من اجل زيادة تمثيل النساء، واهمها؛ مسارات تمكين وارشاد للمرشحات والراغبات بالترشح لانتخابات 2018 إضافة الى تقديم الاستشارة المهنية والمرافقة الشخصية لهن، رفع وعي المجتمع من خلال نشاطات محلية للجمهور الواسع وحملات مجتمعية كان اخرها حملة "دورك" والتي تستمر حتى يوم الانتخابات، وإقامة مجموعات نسائية وحثها على خوض الانتخابات بقوائم تقودها نساء.