تقرير رسمي: خُمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي

أظهر تقرير إحصائي حديث نشره مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أن خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي عندما كانوا في مرحلة الطفولة، موضحا أن واحدا من بين كل 5 أشخاص أعمارهم بين 18 و74 عاما حاليا؛ تعرضوا لأحد أنواع التحرش الجنسي في طفولتهم. وبلغ أعداد هذه الفئة 8.5 ملايين شخص.

وكشف التقرير أن 3 ملايين من بين الـ8.5 ملايين، تعرضوا للاستغلال الجنسي قبل بلوغهم سن 16 عاما، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتعرض 481 ألفا للإهمال المادي من قبل أسرهم ومحيطهم.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تعرض النساء للتحرش في فترات الطفولة أعلى مقارنة بالرجال؛ أي أن امرأة من بين كّل 4 نساء تعرضت للتحرش في طفولتها.

وأوضح التقرير أن العام الماضي شهد 227 ألف حالة استغلال ضد الأطفال، حسب سجلات الشرطة، فيما تم ضم 52 ألف و260 طفلا لبرنامج حماية الأطفال في البلاد.