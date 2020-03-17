250 دورة مجانية مقدمة من أفضل الجامعات حول العالم

افتتحت أبرز جامعات في العالم، ابتداء من أمس الإثنين، مساقات للتعلم عن بعد، تبعا لموجة تفشي فيروس كورونا، والتي أجبرت الجامعات حول العالم على الإغلاق تحسبا من العدوى، وأتاحت هذه الجامعات التعلم مجانا وفي مساقات متنوعة أبرزها؛ الرياضيات وعلم الحاسوب والفلسفة إضافة إلى مساقات التعليم والتدريس.

وقدمت جامعات "Ivy League 8"، وهو مصطلح يعبر عن رابطة الجامعات الثمانية الأهم في العالم، وهم براون وهارفارد، وكورنيل، وبرينستون، ودارماوث وييل، وكولمبيا، وجامعة بنسلفانيا، حوالي 300 دورة تدريبية في مساقات متنوعة.

وتحتل المدارس الثماني جميعها المرتبة الأولى من بين خمسة عشر جامعة في تصنيفات الجامعات الوطنية الأميركية للأخبار والتقارير العالمية لعام 2017.

وقامت الجامعات الثمانية بإنشاء اكثر من 300 دورة تدريبية في مساقات متنوعة، منها حوالي 250 دورة تدريبية يمكن الالتحاق بها في الوقت الحالي.

وتعددت كل من الدورات التدريبية في كل من المساقات التالية:

علم الحاسوب

الرياضيات

الفلسفة

التصميم

التعليم والتدريس

الصحة والعلاج

الهندسة

العلوم الإنسانية

اللغات

يمكنك التسجيل للمساقات عبر الرابط التالي:

https://www.freecodecamp.org/news/ivy-league-free-online-courses-a0d7ae675869/?fbclid=IwAR2QiDkJcjW6njGRKupqNfAWcob_YW-HNPtwz0PdL1AZEoMSAZVg64bweME