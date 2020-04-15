ضجة_بدل_الصمت: مبادرة لحراك "طالعات" احتجاجا على العنف في البيوت

أطلق حراك "طالعات"، اليوم الأربعاء، نشاط احتجاجي بعنوان #ضجة_بدل_الصمت على "فيسبوك" يكسر بها الصمت والتواطؤ مع تعنيف النساء في البيوت، خاصة وفي ظل الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا الجديد، ودعا الحراك للمشاركة بالنشاط، يوم الإثنين المقبل، الساعة السابعة.

وجاءت هذه المبادرة بعد قتل ست نساء في فلسطين، نسرين جبارة، وزمزم محاميد، وصفاء شكشك، وشادية أبو سريحان، ورواء عبدالله، وتمام جبالي، بالإضافة إلى الكثيرات اللواتي يعانين يوميا من خطر نفسي، جنسي، اقتصادي مباشر في البيوت وخارجها.

ودعا الحراك للمشاركة في نشاط #ضجة_بدل_الصمت، في قرع الطناجر من نوافذ البيوت أو رفع لافتات، مؤكدات أن لا وجود لوطن حر، إلا بنساءٍ حرّة، والذي يحمل شعار الحملة بأكملها.

ويدعو الحراك المشارك/ة أن يلتقط صورة له خلال مشاركته في النشاط وإرفاق هاشتاغ #طالعات و #ضجة_بدل_الصمت ومع تاغ لصفحة "وطن حر، نساء حرّة" عند نشره/ا للصورة.