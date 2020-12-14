اختتام نشاطات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

اختتم ائتلاف حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء، فعاليّاته للعام 2020 التي انطلقت قبل أسبوعين تحت شعار "تخليهاش بالقلب".

ونظمت وقفات احتجاجيّة ومسيرات جابت شوارع عدد من البلدات العربيّة مندّدة بالعنف ضد النساء.

وشملت "تخليهاش بالقلب"ورشات حوارية وأمسيات فنيّة ونحو 30 فعاليّة متنوّعة لرفع الوعي تخاطب كافّة الشرائح والأجيال في حوالي 20 بلدة عربيّة، نظّمتها كيان- تنظيم نسوي، منتدى جسور النسائيّ القطريّ والمؤسّسات الشريكة.

وتجنّدت للحملة مجموعات محلية لنساء قياديّات، التي كان لها الدور الأكبر في تنظيم فعاليات تتناول قضايا العنف ضدّ النساء بطرق فنّية وإبداعيّة متنوّعة، بالتعاون مع عشرات الفنّانين والفنّانات الذين ساهموا بورشات وأعمال تسلّط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة.

وكان للحملة حضور إعلاميّ بارز على شبكات التواصل الاجتماعيّ، إذ خاطبت جماهير النساء المختلفة بتصميمات ورسائل إعلاميّة و8 فيديوهات تسرد قصص نساء توجّهن إلى خطوط الدعم التي تديرها المؤسّسات الشريكة في الائتلاف.

وهدفت الفيديوهات والرسائل الإعلاميّة إلى التعريف بأشكال العنف، التي لا تلاقي الاهتمام الكافي التي أبرزتها حِقْبَة كورونا؛ كالعنف النفسيّ، العنف الاقتصاديّ، العنف الجنسي من الأقارب، عنف ما بعد الانفصال والعنف الموجّه لصاحبات الإعاقات وغيرها.

وتوجهت "تخليهاش بالقلب" في رسالتها الرئيسة إلى النساء وحثّتهن على الإفصاح بدل الكتمان، مستعرضة شهادات النساء الملهمات اللواتي خرجن من دائرة العنف. وقالت الحملة للنساء "تخليهاش بالقلب" أيضا في رفع هذا الشعار في المسيرات والوقفات، كما وزّعت آلاف الكمّامات التي تحمله. ووفّرت الحملة أرقام طوارئ للتواصل مع مراكز الدعم والحماية.

وأكّدت المركزة الجماهيرية في كيان- تنظيم نسويّ، هاجر أبو صالح، على "أهمّية استمرار حملة 16 يوما، والعمل التعاونيّ لرفع الوعي لقضايا النساء في مجتمعنا، فقد كانت سنة 2020 صعبة على النساء بشكل خاص، إذ إن إجراءات الحد من انتشار الوباء أدخلت الكثيرات في دائرة العنف".

وأشادت العضوة في منتدى جسور، جهينة حسين، بالحضور القوي الذي شهدته الحملة في البلدات العربيّة وعلى شبكات التواصل الاجتماعيّ، وأكّدت أن "الدمج بين العمل المباشر مع الناس في كل الميادين والحملة الإعلامية، ضروريّ لتوصيل رسالة الحملة إلى الأجيال والشرائح المختلفة في مجتمعنا".

وأقيم ائتلاف حملة 16 يوما في العام الماضي بمبادرة كيان- تنظيم نسويّ، التي تدير الحملة في البلاد، بهدف توحيد الأصوات وتكثيف الجهود لمواجهة آفة العنف ضد النساء. وتساهم كل من الجمعيات الشريكة بتخطيط وتنفيذ فعاليّات متنوّعة تقيمها كل من موقعها. ويضمّ الائتلاف 13 مؤسسة هي: كيان- تنظيم نسوي، مركز الطفولة، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعيّة انتماء وعطاء، مركز عدالة، مدى الكرمل، جمعيّة تشرين، معا -منتدى النساء العربيّات في النقب، جمعيّة الجليل، مركز إعلام، منتدى الجنسانيّة، عروس البحر ونعم- نساء عربيّات في المركز، بالإضافة إلى منتدى جسور النسائيّ والمجموعات المحليّة.